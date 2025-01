Calciomercato Roma, il presidente sale in cattedra: quadriennale ‘stellare’

Calciomercato Roma, da quelle parti non hanno nessuna intenzione di mollare la presa e hanno già parlato con il calciatore giallorosso. Ecco le ultime

Non mollano da quelle parti. Non hanno nessuna intenzione di precludersi ogni possibilità fin quando non ci sarà la chiusura ufficiale del calciomercato. E la Roma deve stare attenta, perché un’offerta potrebbe arrivare quando poi il rischio di non avere un sostituto potrebbe essere alto.

Certo, Ghisolfi sa benissimo che il Boca Juniors potrebbe piombare nella Capitale con un’offerta per Leandro Paredes. Ecco perché nelle scorse ore è uscito fuori anche il nome di Casemiro come possibile alternativa all’argentino. E, come detto, gli argentini vorrebbero prenderlo adesso tant’è che, così come riportate dal giornalista di TycSports, Aguilera, il presidente Riquelme, sì, proprio lui, avrebbe parlato direttamente con il centrocampista della Roma che, ricordiamolo, ha un contratto in scadenza alla fine di questa stagione.

Calciomercato Roma, contatto Riquelme-Paredes

“Juan Román Riquelme, presidente del Boca Juniors, ha parlato con Leo Paredes e gli ha fatto sapere che possono pagargli un contratto di 4 anni con uno stipendio identico a quello di Edinson Cavani (il miglior pagamento dello staff Xeneize). Questo è successo più di una settimana fa. Non ci sono intermediari perché sono amici e hanno un ottimo rapporto“.

Questo ha scritto il giornalista sul proprio profilo Instagram, sottolineando che, fin quando Paredes non darà l’ok a questo tipo di contratto, non inizierà in nessun modo la trattativa con la Roma. Il Boca, comunque, non mollerà la presa, e continuerà in tutto questo a fare un forte pressing sul giocatore per poi andare a trattare con il club giallorosso. E la sensazione è che ci possano essere delle novità importanti in questi ultimi giorni di mercato.