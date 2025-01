Calciomercato Roma, Juve avvisata: colpo bianconero da 5 milioni

Calciomercato Roma. Campionato e coppe europee lasciano sempre più spazio al mercato di gennaio arrivato alle sue ultime e decisive giornate.

Il mercato di riparazione di gennaio attende le grandi deluse della prima metà di stagione. La Juventus del traballante Thiago Motta, il Milan di Sergio Conceicao, e prima ancora di Paulo Fonseca, ed infine la Roma di Claudio Ranieri, in precedenza affidata a Daniele De Rossi e ad Ivan Juric.

Storie diverse quelle delle tre grandi deluse. Ciascuna con le sue incongruenze, con i suoi errori di mercato e con un più o meno ‘instabile’ ambiente. Storie diverse che, però, potrebbero fatalmente incrociarsi in ottica mercato poiché le urgenti esigenze una di una potrebbero scontrarsi con quelle delle altre due. O con almeno una delle due. Uno scontro di mercato è quanto potrebbe avvenire tra la Roma e la Juventus.

Entrambe, infatti, in questi ultimi giorni di mercato, inseguono, con urgenza, un difensore.

Calciomercato Roma. Juve sorpassata

Cristiano Giuntoli prova a mettere una pezza alla doppia, grave perdita per infortunio di Gleison Bremer e Juan Cabal. Dal Chelsea è arrivato Renato Veiga, ma non basta ancora.

Florent Ghisolfi, dal canto suo, deve necessariamente trovare un sostituto di Mario Hermoso. Il difensore spagnolo è ormai prossimo all’accordo con il Bayer Leverkusen. Juventus e Roma hanno quindi la stessa esigenza e per questo potrebbero inseguire lo stesso obiettivo. Il comune obiettivo ha il nome di Nicolò Bertola, classe 2003, difensore centrale dello Spezia in Serie B. Il giovane difensore di Carrara andrà in scadenza con lo Spezia il prossimo 30 giugno e per acquistarlo in questa sessione occorrono non meno di 5 milioni di euro. Per soffiare Nicolò Bertola alla pericolosa concorrenza la Roma potrebbe ‘girare’ al club ligure qualche suo giovane talento. Gli ultimi giorni di mercato rappresentano l’ultima possibilità per le grandi deluse.

E la Roma prova a giocare d’anticipo.