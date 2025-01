Doppio addio Milan: firma capitale prima del gong

Affondo nella Capitale e doppio addio Milan: le ultime di calciomercato per Conceicao e la squadra rossonera.

Il Milan ha recentemente vissuto una partita al cardiopalma contro il Parma, conclusasi con una vittoria per 3-2 grazie a due gol nei minuti di recupero. Nonostante la gioia per il risultato, tensioni interne sono emerse al termine del match, con un acceso confronto tra l’allenatore Sergio Conceicao e il capitano Davide Calabria.

L’episodio, come noto, è stato attribuito all’adrenalina del momento, e entrambi hanno minimizzato l’accaduto, sottolineando l’importanza della vittoria per la squadra. Sul fronte del calciomercato, intanto, il Milan resta ancora potenzialemente attivo in questa finestra invernale.

Uno dei nomi più discussi è quello di Joao Felix, attualmente al Chelsea ma con un ruolo marginale nella squadra londinese. Il Milan ha manifestato interesse per un prestito del giocatore, ma a Londra avrebbero rifiutato questa proposta, preferendo soluzioni che coinvolgano trasferimenti a titolo definitivo o prestiti con obbligo di riscatto. Un altro tema caldo riguarda il futuro di Fikayo Tomori.

Doppio assalto dalla Premier e addio Milan: l’Aston Villa su Joao Felix dopo Tomori

Il difensore inglese, arrivato al Milan proprio dal Chelsea, ha attirato l’interesse di diversi club, tra cui Aston Villa e Newcastle United, desiderosi di riportarlo in Premier League. In particolare, l’Aston Villa sembra aver accelerato le trattative per assicurarsi le prestazioni di Tomori, con il tecnico Unai Emery che considera il 27enne inglese il profilo ideale per rinforzare la propria difesa.

Secondo quanto riportato negli ultimi giorni, il club di Birmingham è pronto a intensificare gli sforzi per provare a concludere l’operazione nelle fasi finali della finestra di mercato, con il giocatore rossonero che, dal proprio canto, sarebbe ben disposto a tornare in un campionato per lui familiare.

Protagonista anche su un altro fronte in casa Milan potrebbe essere proprio il su citato Aston Villa che, oltre a Tomori, avrebbe messo nel mirino proprio lo stesso Joao Felix. Quest’ultimo, come detto, è stato presentato in queste settimane come possibile candidato per amplificare le qualità a disposizione di Conceicao dalla trequarti in su, sebbene le voci sul suo conto fossero state smorzate dalle dichiarazioni di Arteta la scorsa settimana.

Un aiuto sarebbe potuto derivare anche dai rapporti con l’agente Jorge Mendes, che rappresenta sia il giocatore che Conceicao. Tuttavia, secondo RMC Sport, l’Aston Villa è in contatto diretto con il Chelsea per lo stesso obiettivo, e rappresentaFirma una seria minaccia per il Milan. Proprio il club anglosassone, in questi ultimi giorni di mercato, potrebbe, dunque, avere duplici ingerenze nel mondo rossonero.