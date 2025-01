La Juve ribalta tutto, esonero UFFICIALE

La Juventus ribalta tutto: esonero UFFICIALE proprio in queste ore. C’è già il comunicato con una motivazione choc. Ecco cosa è successo

Un esonero nel quale centra la Juventus. E no, Thiago Motta è ancora ben saldo (ben è un’esagerazione, in questo momento, dopo la sconfitta contro il Napoli) sulla panchina dei bianconeri. Ieri è uscita fuori infatti la notizia di una chiamata bianconera a Xavi, come vi abbiamo riportato anche noi di Asromalive.it. E l’ha data L’Equipe, uno dei giorni più importanti in Francia.

Da parte dei bianconeri non è arrivata nessuna smentita. Vabbè, ci sarà tempo e modo per capire poi come dovranno effettivamente andare le cose. In questo caso parliamo di un esonero ufficiale arrivato in Serie C proprio dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen. A farne le spese è stato Eziolino Capuano, allenatore del Trapani. E le motivazioni dell’esonero sono davvero choc.

Esonerato Capuano: motivazioni choc

Capuano, come si legge nel comunicato ufficiale della società siciliana, è stato cacciato per giusta causa. “A seguito delle irriguardose condotte e delle gravi offese rivolte all’intero gruppo squadra, che ha chiesto all’unanimità l’esonero“. Insomma, un vero e proprio “colpo di stato” si potrebbe dire contro il tecnico campano che è sempre stato uno sopra le righe.

Circolavo infatti sul web degli audio di lui dentro lo spogliatoio che cerca di tirare su il morale dei proprio calciatori utilizzando parole forti. Ma non solo, ci sono anche delle conferenze stampa che praticamente sono passate alla storia. E infine, come ultima, questa nuova presa di posizione da parte del club trapanese che ha deciso per l’avvicendamento in panchina.