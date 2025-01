Offerta rifiutata e via libera Roma: ballo sulle punte | ASRL

Continuano le grandi manovore in attacco nel calciomercato giallorosso, occhio all’effetto domino

Dopo aver sistemato la fascia con l’arrivo di Devyne Rensch, la Roma proverà a chiudere il calciomercato di gennaio con almeno altri due colpi. In attesa che la telenovela Davide Frattesi viva il suo ultimo capitolo, la dirigenza giallorossa continua a lavorare sul difensore centrale e l’attaccante, anche se ogni nuovo arrivo sarà legato alle partenze di Mario Hermoso e Eldor Shomurodov.

Il difensore spagnolo ha da tempo chiesto la cessione e ha trovato un accordo con il Bayer Leverkusen, che vuole chiudere in tempi brevi un’intesa con la Roma sulla base del prestito. Per sostituirlo, oltre a quello relativo a Mika Marmol, sulla scrivania di Florent Ghisolfi sono arrivati tanti altri dossier, compresi quelli di Olivier Boscagli, Jakub Kiwior e Caleb Okoli.

Calciomercato Roma, offerta rifiutata e via libera in attacco

Per quanto riguarda l’attacco, gli obiettivi più costosi, Lorenzo Lucca (25-30 milioni) e Georges Mikautadze (30 milioni), sono i preferiti di Claudio Ranieri, ma difficilmente raggiungibili con il budget a disposizione per gennaio. Nelle scorse ore vi abbiamo confermato l’interesse per Isaak Romero del Siviglia, ma ogni nuovo arrivo è vincolato alla partenza di Shomurodov.

L’attaccante uzbeko, come è noto, rappresenta una priorità per il Venezia, che attende ancora il via libera definitivo dell’ex Genoa dopo aver raggiunto un’intesa con i capitolini. Le informazioni in possesso di Asromalive.it confermano, poi, l’interessamento dei lagunari per Roman Yaremchuk in prestito, ma non alla presenza di un accordo.

L’ucraino 29enne ha ricevuto anche altre offerte, ma sin qui ha sempre confermato ai suoi agenti di voler rimanere all’Olympiacos. Un rifiuto non ancora definitivo, visto che l’ex Benfica ha chiesto comunque delle ore di riflessione per approfondire meglio le varie opportunità presenti sul tavolo.