Accordo saltato sul gong: Roma-Inter al fotofinish

Emergono nuove interessanti indiscrezioni in merito al futuro del giallorosso: cambiano nuovamente le carte in tavola

Sono giornate molto importanti per la Roma. A poche ore dalla sfida di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e con l’impegno contro il Napoli alle porte, Dybala e compagni vogliono dare continuità ai buoni spunti offerti nelle ultime settimane per dare un senso alla stagione. Nel frattempo, Ghisolfi è al lavoro per completare un organico che necessita ancora di innesti importanti, ad una manciata di giorni dal triplice fischio della sessione invernale di calciomercato.

I volti nuovi in casa capitolina, però, saranno inevitabilmente collegati a quelle uscite che stanno animando da tempo le mosse dell’area tecnica della Roma. Ormai da settimane, ad esempio, il futuro di Nicola Zalewski continua a rappresentare un rebus che potrebbe essere sciolto soltanto nelle ultime ore di mercato. Dopo aver rispedito al mittente la corte di Psv e Galatasaray nei mesi scorsi, infatti, Zalewski ha declinato anche la proposta del Marsiglia. Come evidenziato da Filippo Biafora, il club provenzale avrebbe messo sul piatto la cifra richiesta dalla Roma per la cessione a titolo definitivo del calciatore (vale a dire sei milioni di euro), incassando però il ‘no grazie’ del diretto interessato.

Calciomercato Roma, Zalewski rifiuta il Marsiglia: contatti in corso con l’Inter

Stando così le cose, la pista Inter si è letteralmente surriscaldata. Secondo Eleonora Trotta, il calciatore ha infatti maturato la decisione di trasferirsi a Milano. Tuttavia, sulla base della formula con la quale i nerazzurri sarebbero pronti ad imbastire la trattativa, sarà necessario incastrare nuovi tasselli.

Dal momento che Zalewski è legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025, qualora i giallorossi dovessero perfezionare l’uscita in prestito dell’esterno con la formula del prestito, sarebbe necessario intavolare prima un rinnovo. Uno scenario – quest’ultimo – per delineare il quale sarà comunque necessario un lavoro importante tra le parti. Sotto questo punto di vista, le prossime ore – in un senso o nell’altro – potrebbero rappresentare un vero e proprio turning point nella definizione della trattativa Zalewski-Inter più viva che mai.