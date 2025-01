Addio Cristante: nuovo scambio tra Roma e Milan

Bryan Cristante potrebbe lasciare in extremis la Roma per far ritorno al Milan: c’è una trattativa in corso per un clamoroso scambio tra il centrocampista e una punta

Il classe ’95 ha appena recuperato da un lungo infortunio alla caviglia ed è sceso in campo qualche minuto nella trasferta di Udine. Per spedirlo a Milano Ghisolfi vorrebbe una contropartita utile al lavoro di Ranieri, che sta cercando disperatamente un’alternativa davanti.

Il centrocampo della Roma ha perso in questo mercato di gennaio Le Fée, partito alla volta di Sunderland, con l’obiettivo di centrare la qualificazione in Premier League. In tal caso i giallorossi incasserebbero 24 milioni di euro per l’obbligo di riscatto, ponendo definitivamente fine all’esperienza del francese nella Capitale. Oltre a lui c’è però un altro mediano che potrebbe cambiare aria proprio in questi ultimissimi giorni di mercato, ovvero Bryan Cristante.

L’infortunio alla caviglia lo ha tolto di mezzo per oltre due mesi, viste le complicazioni nel riprendere gli allenamenti. In questo periodo Ranieri ha trovato altre soluzioni in mezzo e per questo l’assetto con Paredes e Kone è diventato quello definitivo e titolare. Inoltre almeno per il momento il suo rientro potrebbe essere legato solo alla posizione di centrale difensivo, specie dopo la partenza di Hermoso. Questo non può renderlo particolarmente felice, vista la sua volontà di giocare a centrocampo. Non è un mistero come non chiuderebbe le porte ad una possibile cessione e potrebbe aprirsi una pista Milan proprio in queste ore.

Roma e Milan trattano per Cristante: sul piatto potrebbe esserci il cartellino di Okafor

Come riportato dai nostri colleghi di calciomercato.it, Cristante può rientrare nella lista dei giocatori che interessano a Sergio Conceiçao, anche per motivi di liste. Il classe 1995 verrebbe chiaramente iscritto come elemento cresciuto nel vivaio rossonero, in un elenco che attualmente vede solamente Gabbia e Calabria (in scadenza a giugno).

Tra Roma e Milan c’è in ballo il discorso di Saelemaekers e Abraham, con il primo che vuole essere riscattato dai giallorossi, mentre il secondo che tornerà probabilmente nella Capitale. Al posto di Cristante, in un ipotetico scambio, il Milan potrebbe inserire il cartellino di Noah Okafor, in uscita da Milanello.

Lo svizzero non ha passato le visite mediche con il Lipsia ed è tornato indietro ma resta sul piede di partenza. Vedremo se si riuscirà a trovare un accordo last minute che possa soddisfare entrambe le parti in causa.