Ancelotti nuovo allenatore della Roma: cifre ufficiali e data fissata

Ancelotti nuovo allenatore della Roma. La formazione giallorossa di oggi, guidata da Claudio Ranieri, e quella che verrà guidata da un nuovo tecnico. Il grande ex.

La vittoria della Roma contro Udinese ha cancellato, in un colpo solo, la brutta sconfitta patita in Belgio contro l’Az-Alkmaar e scacciato via l’incubo-sconfitte delle gare in trasferta.

Ora i ragazzi di Claudio Ranieri stanno preparando la sfida di giovedì prossimo all’Olimpico contro l’Eintracht Francoforte. La Roma intende proseguire il suo cammino europeo per proseguire quel positivo cammino intrapreso dal tecnico ex Cagliari. Un occhio all’oggi, all’immediato e a tutto ciò che questa stagione, iniziata decisamente in salita, può ancora offrire. Un occhio, però, è anche rivolto alla Roma che verrà, quella della stagione 2025-2026, quando sulla panchina dei capitolini non vi sarà più Claudio Ranieri. Patti chiari fin dall’inizio. Il tecnico romano occuperà la panchina della Roma fino al prossimo 30 giugno per poi andarsi a sedere su una comoda poltrona, dietro un scrivania.

Il nome del suo sostituto c’è già.

Ancelotti nuovo allenatore della Roma. Numeri indiscutibili

Non soltanto Claudio Ranieri, ma anche Claudio Ranieri dirà la sua opinione riguardo il nome di colui che prenderà il suo posto ufficialmente dal prossimo 1°luglio.

Di nomi, in queste settimane, se ne sono fatti tanti. Tecnici attualmente liberi, come Massimiliano Allegri, ma anche altri in piena attività. Quando, però, occorrono più certezze. più dati concreti che diano fondamento ad un’ipotesi, ecco che le quotazioni delle agenzie di scommesse diventano precise segnalazioni. Quasi che al loro interno sentissero qualcosa di impercettibile agli altri addetti ai lavori. E così l’Agenzia di scommesse GoldBet ha provato ad immaginare lo scenario riguardante il tecnico della Roma entro la data del 01/09/2025. Il già citato Massimiliano Allegri occupa il posto d’onore, con una quotazione pari a 5.00. Il primo posto è occupato da Carlo Ancelotti, attualmente alla guida del Real Madrid. L’agenzia di scommesse lo quota infatti a 4.00. Il 65enne tecnico di Reggiolo potrebbe quindi chiudere la sua straordinaria carriera come tecnico lì dove ha preso il volo quella da giocatore. Roma, e la Roma. L’alfa e l’omega di una vita sportiva inimitabile.