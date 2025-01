Blitz a Milano, Ghisolfi chiude il colpo: ha già detto ‘sì’

Il Ds giallorosso accelera per il tanto sospirato colpo di mercato da regalare a Ranieri: la missione passa per Milano

Se si potesse domandare, almeno per qualche giorno, di avere il dono dell’ubiquità, certamente Florent Ghisolfi ne avrebbe fatto richiesta. Con tanto di documentazione comprovante la necessità di poterla esercitare, di poter essere contemporaneamente in almeno due luoghi differenti.

Uno sarebbe certamente il Centro Sportivo ‘Fulvio Bernardini‘, con licenza di trasferirsi poi all’Olimpico – o in trasferta – il giorno della gara della Roma. L’altro sarebbe la città da cui tutto si sblocca e in cui si fanno gli affari di mercato: ovviamente parliamo di Milano, centro nevralgico della sessione invernale di scambi e già luogo molto caro al Ds dato il dialogo per il possibile affare Davide Frattesi.

Proprio nella città meneghina, e sempre con riferimento all’Inter, il dirigente francese potrebbe operare un nuovo blitz di mercato, che stavolta non riguarda però il centrocampista ex Sassuolo tanto voluto da mister Ranieri. L’occasione è data dal match di Champions dei nerazzurri, impegnati al ‘Meazza‘ contro il Monaco nell’ultima giornata della ‘League Phase’ di Champions League.

Tra le fila dell’avversaria dei Campioni d’Italia in carica gioca infatti un calciatore individuato come obiettivo primario in questi ultimi giorni di contrattazioni. Ghisolfi, stretto dalla necessità di acquistare un centravanti che possa fungere da vice Dovbyk per il resto della stagione, ha rotto gli indugi: la serata di Champions potrebbe riservare una grande sorpresa per i tifosi giallorossi.

Roma, fari puntati su Embolo: e c’è il Piano B

Il nuovo eletto per l’attacco del club capitolino si chiama Breel Embolo, bomber 27enne dei monegaschi col contratto in scadenza a giugno 2026. Il nazionale svizzero di chiare origini camerunesi non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare l’accordo col club del Principato e, nonostante una buona resa dal punto di vista realizzativo coi biancorossi (5 gol e 4 assist in stagione), è destinato a fare panchina nelle settimane successive.

Già perché il Monaco, protagonista di un’ottima Champions e in piena corsa per l’accesso diretto agli ottavi, a breve potrà contare nuovamente sulla stella Folarin Balogun (che rientrerà tra un mese per l’infortunio alla spalla) e su Ilenikhena, in grande crescita dopo i problemi all’adduttore che ne hanno frenato l’ascesa in questo avvio di anno nuovo.

Il prezzo per portare a Roma un attaccante di sicuro affidamento è fissato tra i 12 e i 15 milioni. L’ingaggio da destinare all’elvetico – riferisce il ‘Corriere dello Sport’ nella sua edizione odierna – dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di euro, con la possibilità di un leggero abbassamento della cifra grazie all’inserimento di qualche bonus. Nell’accordo tra i club invece non si esclude la possibilità di un pagamento rateizzato, per venire incontro alle richieste della società giallorossa.

Sullo sfondo, se dovesse saltare Embolo, Ghisolfi tiene sempre aperta la strada che porta ad Isaac Romero, giovane attaccante del Siviglia sul quale proprio ieri Victor Orta, Ds del club andaluso in cui milita il ragazzo, ha annunciato di non aver ricevuto alcuna offerta ufficiale. Ma potrebbero essere le solite dichiarazioni di rito, che magari non varranno più nulla se la Roma si presentasse al cospetto della controparte con un assegno da 15 milioni. Questa la cifra stanziata da Ghisolfi per il colpo in attacco.