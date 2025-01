“Catastrofe finanziaria”: caos Juve, cessione obbligata a gennaio

Juventus alle prese con un vero e proprio bivio da un punto di vista economico-finanziario: non si torna più indietro

Impegnata tra pochi istanti nella sfida di Champions League contro il Benfica, la Juventus vuole reagire dopo il passo falso di Napoli contro la compagine di Thiago Motta. Affannosamente alla ricerca di un nuovo centrale, la ‘Vecchia Signora’ è chiamata a dare risposte concrete sul campo dove sta continuando ad evidenziare quei limiti strutturali e di personalità che vanno avanti dall’inizio della stagione.

Definire problematico il particolare momento vissuto dalla Juventus sarebbe solo ed eufemismo. Se il bilancio del campo non è da top club, quello economico di sicuro non ride. Del resto la politica del club è stata chiara: taglio netto del monte ingaggi, abbassamento dell’età media della rosa e valorizzazione dei giovani. Programma che chiaramente sta facendo i conti anche con i risultati del campo, non sempre a favore degli uomini di Thiago Motta. Con il sogno Scudetto ormai già sfumato, l’obiettivo numero della Juventus è andare avanti il più possibile in Champions League, ma soprattutto centrare la qualificazione tra le prime quattro. Traguardo, quest’ultimo, allo stato attuale della situazione assolutamente in discussione che, se non raggiunto, potrebbe aprire le porte ad una nuova clamorosa rivoluzione.

Juventus, Damascelli tuona: “Senza Champions, l’unica soluzione è un aumento di capitale”

A dire la sua sul particolare momento vissuto dalla Juventus e sulle sue prospettive nell’immediato e nel futuro è stato il giornalista Tony Damascelli. Nel corso di un intervento ai microfoni di Radio Radio, Damascelli ha posto l’accento sulle tante difficoltà con le quali ‘Madama’ è chiamata a fare i conti, sia dentro che all’esterno del perimetro di gioco. Ecco le sue parole:

“Se parte Cambiaso o un altro calciatore come Fagioli alla Continassa si torna almeno a respirare. Altrimenti l’unica soluzione è fare un aumento di capitale: è una situazione veramente border-line. Non andare in Champions sarebbe non solo un fallimento tecnico, ma anche una vera catastrofe finanziaria. Bisogna ricordare che parliamo di una società quotato in borsa e di un processo penale che deve ancora essere celebrato…”