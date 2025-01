Esonero Thiago Motta nero su bianco: sostituto già allo stadio

Emergono indiscrezioni a dir poco clamorose in merito alla precaria permanenza di Thiago Motta all’interno della Continassa

Le ultime ore del calciomercato invernale sono pronte a scaldare la fine di gennaio, durante cui svariate big italiane sembrerebbero intenzionate a conquistare quel pregiato tassello utile a completare un mosaico luccicante, che possa garantire un vantaggio competitivo rispetto alle dirette rivali.

Il mercato relativo ai calciatori non è tuttavia il solo tema in grado di smuovere la massima lega italiana, viste le numerose delusioni avvenute nel corso della prima metà della stagione. In tal senso basti pensare ai cambi di gestione avvenuti sulle panchine di Roma e Milan, causati dai deludenti risultati collezionati da Daniele De Rossi, Ivan Juric e Paulo Fonseca. Difatti sul banco degli imputati è rimasto ancora una figura oramai divenuta controversa, che risponde al nome di Thiago Motta.

Il tecnico italo-brasiliano ha letteralmente spaccato in due l’Italia calcistica: da una parte vi sono coloro i quali continuano a credere che un solo anno al Bologna non sia bastato per saggiare le reali qualità di Motta – il quale si ritrova attualmente in quinta posizione a fronte di un ingente investimento avvenuto durante l’estate -, dall’altra chi, al contrario, preferisce attendere prima di sentenziare sulla bontà o meno della gestione dell’ex Bologna, il cui progetto tecnico-tattico necessita di tempo e fiducia per sbocciare definitivamente.

Una cosa è certa però: la gran parte dei tifosi e degli appassionati fanno fatica ad escludere a prescindere la possibilità che i vertici della Vecchia Signora possano sollevare Motta dall’incarico di allenatore della prima squadra e, nelle scorse ore, sono emerse delle novità di rilievo in tal senso.

Motta in bilico? Confermata la presenza di Tudor in tribuna durante Napoli-Juventus

La notizia principale riguarda la conferma da parte del Corriere dello Sport riguardo la presenza di Igor Tudor e il suo staff sugli spalti del Maradona durante Napoli-Juventus, il che ha inevitabilmente alimentato una serie di speculazioni sul possibile esonero prematuro di Thiago Motta.

La sconfitta della Juventus – che oramai sembra aver confermato una certa difficoltà nel mantenere un risultato acquisito – non ha certamente aiutato a calmierare le speculazioni relative ad un possibile contatto avvenuto tra Tudor e la dirigenza bianconera.

Come se non bastasse, ad alimentare le chiacchiere della tifoseria in merito al possibile allontanamento di Motta sono intervenute anche le quote comparse su Sisal in merito all’esonero o le dimissioni dell’ex centrocampista del Barcellona, rovinosamente crollate nel corso delle ultime settimane (ora l’uscita di Motta è a quota 6.0).