Friedkin ha scelto il nuovo allenatore: colpo alla Mourinho

In casa Roma, in attesa della sfida di domani contro l’Eintracht di Francoforte, bisogna segnalare la scelta dei Friedkin su chi sarà il nuvo allenatore giallorosso.

La Roma di Claudio Ranieri, dopo aver battuto l’Udinese in campionato, ha di fronte sé un altro match davvero importante. I giallorossi, infatti, domani ospiteranno allo Stadio Olimpico l’Eintracht di Francoforte.

Per essere sicura di staccare il pass per i play-off di Europa League, di fatto, la Roma deve solo battere l’Eintrach di Francoforte. La priorità in casa giallorossa, di fatto, è proprio quella di continuare il proprio percorso nella seconda competizione europea per club.

Tuttavia, si sa che questi sono giorni in cui si ha la testa anche sul calciomercato. Ma in casa Roma bisogna registrare un importante aggiornamento sulla scelta da parte dei Friedkin su chi sarà il prossimo allenatore del team capitolino.

Nuovo allenatore Roma, Paolo Assogna: “Dan Friedkin vuole Ancelotti”

Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport Italia, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni ufficiali di ‘Radio Manà Manà Sport’: “Nuovo allenatore Roma? I Friedkin dovrebbero scegliere di prendere Carlo Ancelotti. Bisogna dire che Dan Friedkin lo vuole, questo mi arriva da un paio di fonti”.

Il giornalista ha poi concluso il suo intervento sul possibile arrivo di Ancelotti alla Roma: “Ma l’attuale allenatore del Real Madrid è rimasto scottato da quanto è successo quando era l’allenatore del Napoli. Prima di dire sì ad un progetto simile, di fatto, ci vorrà pensare davvero molto”.