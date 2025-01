Roma-Napoli, incontro e scambio: è il pupillo di Manna

Avversari domenica prossima nel big-match dell’Olimpico, Roma e Napoli dialogano sul mercato: l’intreccio ha del clamoroso

A poco più di due mesi di distanza dall’ultimo incrocio – nella gara che ha segnato il ritorno sulla panchina giallorossa di Claudio Ranieri – Roma e Napoli tornano a sfidarsi a campi invertiti. Nel frattempo tante cose sono cambiate, e in meglio, nei rispettivi club. Il club giallorosso, traumatizzato dalla negativa parentesi Ivan Juric, ora è diventata ‘squadra’, ma anche i partenopei, all’epoca alla ricerca di una continuità che potesse riempire di sostanza gli ambiziosi sogni di gloria, sembrano aver fatto quello ‘switch’ decisivo come credenziali nella lotta al titolo.

Oggi la formazione allenata da Antonio Conte, calendario alla mano, è forse la vera favorita nella corsa ad uno scudetto che, se raggiunto, potrebbe rappresentare il vero capolavoro nella già blasonata carriera del tecnico salentino. Il quale però, nel frattempo, ha perso un certo Kvaratskhelia, accasatosi al PSG.

Al netto dell’ottima resa di David Neres, che non sta facendo affatto rimpiangere il georgiano, il meticoloso allenatore ha chiesto alla società un degno rinforzo per sopperire all’assenza di uno dei calciatori più talentuosi avuti a disposizione fino alla fine dello scorso anno solare.

Da Alejandro Garnacho a Karim Adeyemi, sono diversi e prestigiosi i profili messi nel mirino dal Ds azzurro Manna. Che però si sta scontrando con i prezzi troppi elevati dei due attaccanti, nonché con una certa reticenza, per lo meno manifestata da parte del giocatore del Dortmund, a trasferirsi in Italia.

Ecco che allora le esigenze di Napoli e Roma – i giallorossi devono necessariamente ingaggiare un attaccante prima della chiusura del mercato – potrebbero trovare un punto di incontro. Un’ipotesi di scambio che potrebbe concretizzarsi proprio a cavallo dell’importante sfida di domenica sera.

Napoli, idea Soulé: che intreccio con Raspadori

Negli ultimi giorni ha infatti ripreso quota un’idea che il dirigente francese della Roma aveva già coltivato nelle scorse settimane: Giacomo Raspadori, che il Napoli ha apparentemente ‘blindato’ ma solo nel caso di cessione ad una diretta concorrente per il titolo, piace ancora. Piace eccome. Gli azzurri potrebbero aprire alla partenza dell’ex Sassuolo soprattutto se il profilo che arriverà all’ombra del Vesuvio avesse delle caratteristiche adatte ad occupare, all’occorrenza, la stessa porzione di campo del panchinaro di lusso in questa prima metà di stagione.

Nella sua edizione odierna ‘La Gazzetta dello Sport’ rilancia un nuovo profilo per il fronte offensivo di Conte. Matias Soulé, la cui posizione nella Roma è del tutto simile, come status, a quella di Raspadori, piace da matti al Ds del Napoli. Florent Ghisolfi non ha escluso a priori una partenza, magari in prestito, del talento argentino, chiuso dalla continuità di impiego di Paulo Dybala e forse penalizzato da un modulo che prevede due trequartisti e praticamente nessuno come attaccante esterno.

Una trattativa vera e propria non è stata ancora intavolata, ma chissà che la partita dell’Olimpico non possa essere un’ottima occasione per buttar già un paio di idee al riguardo…