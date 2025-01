Napoli-Juventus, ribaltone e storia riscritta: comunicazione già arrivata

Rifiuto e ribaltone immediato dopo la vittoria di Conte su Thiago Motta: la storia di Napoli e Juventus è stata già riscritta.

Il calciomercato di gennaio sta entrando nelle fasi decisive e la Juventus potrebbe essere ancora coinvolta in scenari e trattative volte ad apportare modifiche ad una squadra certamente perfettibile e il cui rendimento non ha finora rispettato le ben diverse ed iniziali aspettative rispetto alla nuova squadra di Thiago Motta.

Dopo una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi, il club bianconero punta a rinforzare la rosa per restare competitivo sia in campionato che in Europa, con valutazioni e margini di intervento lasciati aperti anche in vista del calciomercato estivo quando, a stagione e bilanci ultimati, Giuntoli e colleghi avranno modo di valutare l’operato della squadra e della società, per poi continuare il percorso di ringiovanimento e miglioramento della rosa.

Da questo punto di vista, uno degli scenari più caldi e interessanti del calciomercato potrebbe ben presto intrecciarsi con il mondo Juventus, coinvolgendo un Napoli sempre più lanciato per la vittoria del titolo e distintosi per la vittoria in rimonta proprio contro la Vecchia Signora lo scorso sabato.

Adeyemi, ‘no’ al Napoli e possibile ribaltone in estate: c’è ancora la Juventus

Il club partenopeo è ancora alla ricerca di un sostituto per Kvicha Kvaratskhelia, ceduto per una cifra a dir poco importante al PSG e in una sessione di mercato in cui in pochi si sarebbero attesi di poter assistere ad uno scenario di mercato inatteso come quello che ha visto il georgiano lasciare la corte di Antonio Conte.

I nomi emersi in casa Napoli per ovviare alla non banale partenza sono stati diversi, con Granacho risultato sin da subito tra i più caldi. Da non dimenticare, però, anche quello di Karim Adeyemi, giovane e talentuoso profilo del Borussia Dortmund che, come emerso in queste ore, ha per il momento detto di no al Napoli, preferendo concludere la stagione in Germania.

Questa vicenda, oltre a mettere in difficoltà un mondo campano che sa di dover porre nelle mani di Conte un giocatore che assuma la pesante eredità di Kvaratskhelia, potrebbe adesso vedere la Juve tornare a gamba tesa in corsa proprio per Adeyemi la prossima estate. Così come capitato alla stessa Inter, anche i bianconeri avevano, infatti, palesato interesse per il giocatore che, a stagione conclusa e in una sessione di calciomercato ancora più estesa e, di conseguenza, imprevedibile, potrebbe imbattersi in decisioni tutt’altro che scontate.

La Juventus, insomma, potrebbe tornare su Adeyemi, così come potenzialmente i diversi club che da diverso tempo, proprio come il Napoli, avevano messo nel mirino il talentuoso attaccante del BVB. Ai prossimi mesi o ad eventuali ribaltoni di questi ultimi giorni di mercato l’ardua sentenza.