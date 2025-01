Roma-Eintracht: Claudio Ranieri in conferenza stampa dopo la rifinitura. Le ultime sulla formazione e sul mercato dei giallorossi.

Domani la Roma si gioca, evidentemente, una grossa fetta di stagione. Una vittoria, e anche un pareggio, darebbero la certezza di andare avanti in Europa League. O, per meglio dire, di conquistare l’accesso agli spareggi della seconda competizione europea.

Una sconfitta, contro i tedeschi, metterebbe a serio rischio il passaggio del turno e, vista la classifica in campionato, si potrebbe dire che la stagione sarebbe finita in largo anticipo. Diciamo che l’Olimpico, domani sera, potrebbe fare la differenza. Ma ovviamente, nella conferenza stampa di presentazione al match, non mancheranno le domande sul mercato che si sta per concludere e che, fino ad oggi, ha solo portato Rensch e Gollini. Ne servirebbero altri di innesti, lo sappiamo, quindi c’è curiosità.

Roma-Eintracht, le parole di Ranieri

Prima domanda a Ranieri sulla Coppa e se diventa il primo obiettivo stagionale vista la classifica: “Ogni partita per noi è importante, per una crescita della squadra. Dobbiamo pensare a fare bene ogni gara. Alla fine vedremo cosa saremo riusciti a fare”.

Hummels sulla forza dell’Eintracht: “Li conosco bene, sono forti. Sono giocatori che conosco bene, alcuni di essi possiamo dire che sono miei amici. La loro posizione è meglio del previsto, ma non sono una sorpresa”.

Su Hermoso: “Quando sono arrivato era infortunato. Si è messo al paro degli altri. Mi piace molto, grintoso. Sono partito con determinati giocatori, lui è arrivato ad un buon stato di forma, ma giustamente lui vuole giocare e vuole andare via. A nessuno io posso dire tu giochi. E io ho sempre detto che voglio giocatori contenti. Merita di giocare un giocatore del genere”.

Su Rensch e Saelemakers a sinistra: “Con il suo arrivo (Rensh, ndr) posso variare alcune cose, posso giocare anche a quattro e questo mi permette di cambiare la squadra più volte”.

Hummels sul match di domani: “Per noi è una finale, assai importante. Da giocare a casa nostra e speriamo che questo ci possa aiutare”.

Su Paredes: “Io tutte le voci che sento su Leandro le sento da voi, da lui non le ho sentite. Se non vuole restare, non trattengo nessuno. Cristante è un giocatore ritrovato, potrebbe con caratteristiche differenti, potrebbe sostituirlo. Ha altre doti, sono complementari. Sono contento così”.

Sullo score con le big: “C’è sempre da migliorare – ha detto Ranieri – i ragazzi stanno riuscendo a giocare come speravo. Stiamo migliorando, e la squadra lavora per questo. Per un allenatore questa è la cosa migliore che si possa vedere”.

Hummels sul futuro: “Non mi sento rispondere in italiano, anche se capisco il 50% delle domande. Il futuro? Ho 36 anni, vediamo, ci sono anche delle questioni da veder a livello privato, ci vorrà un po’ di tempo per prendere una decisione”.

Su Soulé: “Sul fatto che giochi di più in Europa non ci ho fatto caso. Per me è un gran bel giocatore. Ha bisogno di sveltire la manovra, di essere più concreto. Glielo chiedo sempre. Sono convinto che sarà un ottimo giocatore per il futuro della Roma”.

Sui giocatori al concerto dopo il confronto Conceicao-Calabria: “Sì, i giocatori mi avevano chiesto il permesso e li ho mandati” ha detto Ranieri.

Sul momento della Roma: “La Roma non mi è mai parsa pigra, possiamo sbagliare, ma pigra proprio no. Non posso contestare questo alla mia squadra”.

Si chiude in questo modo la conferenza di Ranieri.