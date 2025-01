Clausola pagata: altro addio storico alla Juve dopo Danilo

Clausola pagata e addio Juventus: un altro saluto storico dopo quello di Danilo. La destinazione è già deciso. Saluta negli ultimi giorni di mercato

Una notizia che sconvolge il mondo della Juventus. Un altro addio storico dopo Danilo. Sì, perché parliamo di un vero e proprio punto di riferimento dentro il mondo bianconero.

Una vera e propria bomba di mercato che stravolge le carte in tavola e che apre a degli scenari clamorosi. In questo caso, però, la notizia non riguarda la squadra di Thiago Motta che, come sappiamo, ha evidenti difficoltà con il tecnico che, dopo la sconfitta di ieri contro il Benfica, rischia l’esonero. Ma della squadra femminile, prima in classifica in campionato, che sta per perdere il proprio capitano.

Clausola pagata dal Bayern Monaco: Arianna Caruso lascia la Juventus

Nella serata di ieri, ha scritto il giornalista Mauro Munno, il Bayern Monaco ha messo sul piatto i soldi della clausola rescissoria di Arianna Caruso, capitano della Juventus Femminile, volto storico della squadra visto che è quella che ha il maggior numero di presenze con le bianconere, e avrebbe già avuto l’ok, da parte della romana, al trasferimento.

La stessa nei mesi scorsi aveva detto di avere la voglia di una opportunità all’estero, ma nessuno si aspettava che, questo trasferimento, potesse esserci in questa sessione di mercato. Ma tutto è cambiato nel momento in cui la società tedesca ha messo i soldi a disposizione ed è arrivato il sì della calciatrice, attirata anche dalla possibilità di far parte di un gruppo importante che gioca anche la Champions League. Un addio consumato in fretta e furia e difficilmente, in questo momento, Braghin, che dirige la squadra femminile, riuscirà a sostituirla. Almeno degnamente, ovvio. Caruso è un punto di riferimento anche della Nazionale di Andrea Soncin che la prossima estate giocherà l’Europeo.