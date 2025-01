Dalla Roma alla Juve in sei mesi: rossoneri retrocessi

Apertura e sorpasso immediato ai rossoneri: dalla Roma alla Juventus dopo solo sei mesi. Cambia tutto: le ultime di calciomercato.

La Juventus è attivamente impegnata nel calciomercato invernale, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Recentemente, il club bianconero ha ufficializzato l’arrivo di Renato Veiga, difensore portoghese classe 2003, in prestito dal Chelsea fino al termine della stagione.

Veiga, in cerca di maggiore minutaggio nel suo ruolo naturale di difensore centrale, rappresenta un’aggiunta importante per la difesa juventina, soprattutto in seguito agli infortuni che hanno colpito il reparto arretrato.

Parallelamente, la Juventus ha concluso l’acquisto di Alberto Costa dal Vitória de Guimaraes per circa 14 milioni di euro, puntando a rinforzare ulteriormente la linea difensiva. Il tutto, senza dimenticare del tutt’altro che banale rinforzo in attacco con Kolo Muani, prelevato dal Paris Saint-Germain con la formula del prestito oneroso fino a giugno 2025, ma la cui permanenza a Torino potrebbe anche andare ben oltre la prossima estate.

Dalla Roma alla Juventus, sorpasso e apertura immediata: le ultime su Danso

Nonostante questi movimenti, Giuntoli e colleghi continuano a monitorare il mercato dei difensori. Un nome caldo è quello di Kevin Danso, centrale austriaco classe 1998 attualmente in forza al Lens. Danso ha attirato l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue prestazioni solide in Ligue 1 e lo stesso Rennes ha recentemente presentato un’offerta di 22 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.

La Juventus, dal proprio canto, sta valutando la possibilità di inserirsi nella corsa per Danso, considerando le necessità di rafforzare ulteriormente la difesa. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita, con club soprattutto di Premier League interessati al giocatore. Il nome del qualitativo quanto prestante difensore del Lens, come noto, aveva generato non poche attenzioni e discussioni in passato, a causa del mancato trasferimento alla Roma per i motivi ben noti e le consequenziali strategie che hanno visto Ghisolfi e colleghi dover toppare la difesa attingendo dalla lista degli svincolati.

Finito nel recente passato anche nel mirino dell’Everton, altro club europeo di proprietà dei Friedkin, potrebbe adesso concretamente approdare ai bianconeri, stando alle ultime notizie di Sky Sport. Come riportato, infatti, la Juventus sta intensificando le trattative per il suo acquisto. Dopo la partenza di Danilo e l’infortunio temporaneo di Kalulu, i bianconeri avrebbero accelerato i contatti per rafforzare la difesa.

Il Lens ha aperto alla cessione del difensore classe ’98, che non è stato convocato per le ultime due partite e per il quale la Vecchia Signora sarebbe in vantaggio sul Rennes nella corsa al giocatore. I rossoneri d’oltralpe, che restano papabili candidati al giocatore, si trovano intanto in una posizione di classifica tutt’altro che encomiabile che li vede, ora come ora, addirittura rischiare la retrocessione. Dal calciomercato invernale, dunque, potrebbe passare buona parte delle loro possibilità, con gli addetti ai lavori che, non casualmente, si stanno già guardando intorno per ovviare alla mancata acquisizione di Danso.