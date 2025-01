Douglas Luiz al posto di Casemiro: lascia subito la Juventus

Douglas Luiz lascia subito la Juventus. La società bianconera sta valutando la possibilità di cedere il brasiliano acquistato soltanto l’estate scorsa.

La stagione 2024-25 sta fornendo uno scenario inconsueto. Mai infatti, come in questa prima parte di stagione, diversi grandi club europei stanno vivendo un periodo difficile.

Se in Serie A Juventus e Milan sono le capofila delle grandi deluse, allargando lo sguardo sull’intero Vecchio Continente ci si accorge che sono in ottima compagnia. Si pensi soltanto alle due formazioni di Manchester, United e City. I campioni di Inghilterra, guidati da Pep Guardiola, stanno vivendo un’annata da incubo. L’altra sponda di Manchester è in una situazione, se possibile, ancora peggiore, poiché non ha vinto gli ultimi quattro scudetti come i Cityzens nonostante investimenti di centinaia di milioni di sterline.

I primi mesi della stagione 2024-25 sta ampliando ancor più la crisi dei Red Devils.

Douglas Luiz lascia subito la Juventus per il Manchester United

Il cambio di guida tecnica, da ten Hag ad Amorim non sta dando i risultati sperati. Il tecnico portoghese ha vinto otto gare, perdendone sette e pareggiandone due nelle 17 sfide che lo hanno visto seduto sulla panchina del Manchester United.

Anche per i Red Devils il mercato di gennaio può essere una sorta di ultima spiaggia per tentare di salvare la stagione ed evitare un altro fallimento. Un obiettivo dei Rossi di Inghilterra ‘alloggia’ attualmente alla Continassa e trattasi di Douglas Luiz. Lo ha rivelato footballfancast.com. Il brasiliano della Juventus, acquistato soltanto l’estate scorsa, potrebbe sbarcare a Manchester nel caso in cui a partire fosse un altro brasiliano, Casemiro. La stagione di Douglas Luiz alla Juventus si sta rivelando deludente. Pagato dai bianconeri oltre 42 milioni di sterline, l’ex centrocampista dell’Aston Villa non riesce a riproporsi sui livelli della Premier League. E proprio la Premier League vorrebbe riportarlo a casa. Si prefigura un intrigante derby di mercato. Infatti i due Manchester, United e City, inseguono l’oggetto misterioso della Juventus. In casa dei Red Devils ritengono infatti che Douglas Luiz rappresenterebbe la migliore soluzione per il post–Casemiro.

Pep Guardiola, sponda Manchester City, cosa ne pensa? E che ne pensa Cristiano Giuntoli?