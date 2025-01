Osimhen alla Juventus: accordo già trovato

Osimhen alla Juventus. Il dolce del mercato sembra proprio dover arrivare in fondo alla sessione invernale. Cristiano Giuntoli è pronto al grande colpo.

La travagliata stagione della Juventus sta cercando disperatamente di trovare un appiglio nella sessione invernale di mercato. La scorsa estate qualcuno aveva pronosticato difficoltà per una società che in pochi mesi aveva cambiato i quadri dirigenziali e rivoluzionato l’area tecnica.

Nessuno, però, immaginava che i problemi sarebbero stati così numerosi e rilevanti. In estate Cristiano Giuntoli ha avviato una mezza rivoluzione che potrebbe trovare un altro pezzo del suo compimento in questi ultimi giorni di mercato. Il direttore tecnico bianconero ha già portato a casa due volti nuovi, Alberto Costa e Kolo Muani, ma ancora mancano all’appello un difensore e, forse, un attaccante, nel caso di improvviso, ma assai improbabile, addio di Dusan Vlahovic. Quando si parla di mercato della Juventus i nomi non mancano mai così come le ipotesi, più o meno fantasiose, che a breve, o in prospettiva, potrebbero riguardare la società bianconera.

L’ultima indiscrezione fa di nome Victor Osimhen.

Osimhen alla Juventus. Arriva la conferma

Le difficoltà della formazione guidata da Thiago Motta non fanno altro che alimentare le voci di mercato. Il giornalista di fede bianconera, Antonello Angelini, ha lanciato via social un altro nome spendibile in ottica Juventus.

“Mercato Juventus : mi arriva una voce di mercato da una persona che ritengo credibile e che non fa parte del mondo del calcio. Osimhen a Giugno approderà alla Juve“. Un contatto che il giornalista romano dà per sicuro. L’attaccante nigeriano, classe 1998, ancora di proprietà del Napoli, è ora in prestito al Galatasaray. Il club turco ha anche provato ad acquistare l’attaccante a titolo definitivo offrendo 65 milioni di euro alla società partenopea. Offerta rifiutata. Immaginare oggi una trattativa di tale entità tra la Juventus ed il Napoli, tra l’odiato ex ds azzurro, Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis, occorrere un notevole sforzo di fantasia. Al momento la sola certezza è l’addio di Dusan Vlahovic alla Juventus il prossimo giugno.

E sarà davvero Victor Osimhen il sostituto del centravanti serbo?