Scambio con Soulé, Roma avvisata: è già tutto deciso

Porte girevoli in casa Roma. Sia in entrata che in uscita si prospettano ore letteralmente frenetiche nel quartier generale giallorosso, visto che non sono poche le operazioni ‘apparecchiate’ alle quali sarà necessario imprimere la svolta decisiva. Una su tutte riguarda il futuro di Zalewski, con l’opzione Inter sempre più calda, ma occhio alle sorprese.

Un nome sul quale i riflettori degli addetti ai lavori si sono accesi ormai da tempo, ad esempio, è quello di Matias Soulé. Le difficoltà emerse in questi primi mesi dell’avventura dell’argentino in giallorosso, causate anche da un equivoco tattico tutt’altro che irrisolto, sono all’ordine del giorno. Tuttavia, come confermato dallo stesso Ranieri nella conferenza stampa pre Eintracht, la Roma continua a credere molto nell’ex gioiello della Juventus, pagato 26 milioni di euro più bonus solo la scorsa estate. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, impossibile non menzionare i sondaggi esplorativi effettuati in tempi e in modi diversi dai tanti club in giro per l’Europa League che hanno provato a capire i margini di manovra per intavolare una trattativa con la Roma sulla base di un prestito.

Calciomercato Roma, Raspadori per Soulé: l’esito del sondaggio di ASRL

Formula che, chiaramente, non ingolosisce affatto i giallorossi, che aprirebbero eventualmente alla cessione di Soulé solo se arrivasse un club disposto a considerare un esborso cash importante per il calciatore. Dal canto suo, il giocatore fino a questo momento non ha aperto con convinzione a nessuna delle tante offerte ricevute. A giugno, però, molte cose potrebbero cambiare.

Ad ogni modo, tramite un sondaggio proposto sul canale Telegram di Asromalive.it, la nostra redazione ha provato a ‘saggiare’ l’umore dei tifosi della Roma, chiedendo loro se prenderebbero in considerazione l’idea di uno scambio Soulé-Raspadori con il Napoli, ventilato nelle ultime ore. Come si evince in maniera inequivocabile dai risultati del sondaggi, la stragrande maggioranza dei tifosi (esattamente l‘80% dei votanti) ha bocciato con convinzione l’idea di uno scambio. Il 12% degli utenti, invece, vedrebbe con favore questo tipo di scenario che, ricordiamolo, per adesso non è affatto decollato. Infine, solo l‘8% dei votanti metterebbe in considerazione l’idea di uno cambio con il Napoli, purché i partenopei mettano sul piatto anche un esborso cash.