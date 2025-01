Vice Dovbyk da Milano: addio dopo sei mesi

Novità importanti sul calciomercato Roma per quanto riguarda il nuovo attaccante da regalare a Claudio Ranieri

“Non rispondo a domande di mercato”. Nella conferenza stampa della vigilia, Claudio Ranieri ha allontanato da sé ogni riflessione sul calciomercato, chiedendo di concentrarsi esclusivamente su Roma-Eintracht Francoforte. Una partita che, grazie all’inopinata sconfitta in casa dell’AZ Alkmaar, è diventata decisiva per la qualificazione ai playoff di Europa League. Un obiettivo che, ai nastri di partenza, avrebbe rappresentato il minimo sindacale e che oggi è invece diventato l’unico possibile per provare a salvare una stagione.

Come è noto, le liste UEFA sono chiuse e per questo motivo il mister testaccino non potrà contare sui nuovi arrivati Rensch e Golllini. Il risultato di questa serà sarà determinante anche per capire le ultime mosse di mercato di Florent Ghisolfi che, dopo la partenza di Mario Hermoso verso il Bayer Leverkusen, dovrà tesserare un nuovo difensore centrale, oltre ad un attaccante che sia in grado sia di far rifiatare Artem Dovbyk, sia di giocare insieme all’attaccante ucraino.

Calciomercato Roma, bomber da Milano: nuovo affare

Da gestire, c’è anche la telenovela Nicola Zalewski. Il nazionale polacco ha rifiutato il Marsiglia, dando priorità assoluta all’Inter. Il futuro dell’esterno di Tivoli non è tuttavia l’unico tema di dibattito sull’asse Milano-Roma. A prescindere dall’ampio capitolo Davide Frattesi, che può riaprirsi la prossima estate, nei giorni scorsi si è anche parlato dell’ipotesi Marko Arnautovic per rinforzare il reparto avanzato giallorosso.

L’attaccante austriaco è stato proposto ai giallorossi, ma non rappresenta certamente la prima scelta della dirigenza che ha inserito sulla propria lista i nomi di Lucca, Embolo, Mikautadze, Isaac Romero e Raspadori. Gli ultimi spifferi provenienti dal capoluogo lombardo, tuttavia, hanno fatto emergere quella che al momento ci sentiamo di catalogare come una semplice suggestione di mercato. Secondo fonti vicine all’ambiente Milan, nelle ultime ore di mercato potrebbe nascere una trattativa per Alvaro Morata, protagonista di una prima parte di stagione non certo esaltante. Voci che arrivano insieme a quelle su qualche dissapore tra l’attaccante spagnolo e Sergio Conceiçao dopo la sconfitta rossonera in casa della Dinamo Zagabria.