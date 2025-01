Addio immediato alla Roma: ha già detto tutto ai compagni

La Roma, dopo aver saputo che sfiderà il Porto nel play-off di Europa League, sta per dire addio ad un giocatore giallorosso.

Dopo aver sconfitto ieri sera l’Eintracht di Francoforte per 2-0, di fatto, la Roma ha conosciuto il proprio avversario del play-off di Europa League: il Porto. Ma i giallorossi non hanno tempo di pensare alla sfida contro il team lusitano.

Gli uomini di Claudio Ranieri, infatti, sono attesi da una gara di campionato molto sentita. La Roma, infatti, domenica sera ospiterà allo Stadio Olimpico la capolista della Serie A di quest’anno: il Napoli di Antonio Conte.

La Roma, dunque, è chiamata ad un match molto impegnativo, anche se un successo contro gli azzurri darebbe una grossa soddisfazione ai tifosi capitolini. Tuttavia, in attesa della gara contro il Napoli, in casa romanista bisogna segnalare un addio immediato in sede di calciomercato.

Roma, Paredes vuole tornare al Boca Juniors: avvisati anche i suoi compagni di squadra giallorossi

Come riportato da Gaston Edul, giornalista di ‘TyC Sports’, Leandro Paredes avrebbe informato Gago di voler tornare subito al Boca Juniors. Il giocatore ha parlato con Riquelme un paio di giorni fa ed avrebbe confermato questo suo desiderio di poter ritornare a giocare in Argentina.

Oltre a Gago e a Riquelme, tra l’altro, Leandro Paredes avrebbe comunicato questa sua decisione sia agli attuali compagni di squadra della Roma che quelli del futuro del Boca Juniors. Nei prossimi giorni, dunque, vedremo se il centrocampista lascerà il team giallorosso per andare a giocare in quello argentino.