Calciomercato Roma, Sky: ecco Casemiro

Le ultime ore del calciomercato invernale sembrerebbero riservare come di consueto una serie di sorprese inaspettate

Il match consumatosi ieri sera allo stadio Olimpico contro l’Eintracht Francoforte sembrerebbe avere le potenzialità per giocare un ruolo importante all’interno di una stagione a dir poco controversa che, fino ad una manciata di settimane fa, appariva una candidata credibile per la vittoria del premio per la peggiore annata della recente storia giallorossa.

La vittoria con i tedeschi non è infatti casuale, ma è il frutto del prezioso lavoro di un uomo che, dopo appena una manciata di settimane, parrebbe aver già riscritto nel profondo le gerarchie dello spogliatoio e il destino di una formazione finita letteralmente allo sbando nel corso dei primi mesi del campionato.

Ora, dopo essersi preoccupato del delicato match europeo, Ranieri dovrà necessariamente salire negli uffici di Trigoria per seguire le ultime ore del calciomercato invernale, al quale i giallorossi si dovranno rivolgere per tentare di colmare le lacune generate anche dai trasferimenti in uscita già avvenuti e da quelli in programma. Ecco le ultime su una delle operazioni più chiacchierate.

La Roma ancora su Casemiro: si studia una soluzione

Quello che appariva come il reparto più numeroso e ricco della formazione capitolina è attualmente divenuto quello più bisognoso di nuovi innesti, a causa del trasferimento di Enzo Le Fée – il quale nella capitale non ha trovato terreno fertile per mettere in pratica le proprie qualità – e delle numerose voci relative al possibile addio di Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini e Leandro Paredes.

In particolare la possibilità della partenza di quest’ultimo avrebbe generato una serie di contatti tra la Roma e il Manchester United, che starebbero valutando la possibilità di un’operazione relativa al trasferimento di Casemiro.

L’ex pilastro del Real Madrid avrebbe infatti intenzione di proseguire la fase conclusiva della propria carriera al di fuori del centro sportivo dello United, dove le sue qualità e il suo rendimento si sono platealmente opacizzati a causa di un ambiente piuttosto deleterio per la gran parte dei calciatori che vi ha militato nell’ultimo decennio.

Secondo quanto riportao da Sky DE pare infatti che la Roma stia ancora studiando un accordo per concretizzare l’ingaggio del centrocampista classe 1992, il quale avrebbe dato il suo assenso per un’avventura in terra capitolina.