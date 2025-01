Addio Juve da 30 milioni, Premier League show: Nico Gonzalez va da Guardiola

30 milioni e addio Juventus, la Premier League conquista il calciomercato in questi ultimi giorni. Ribaltone Juventus e Milan.

Il calciomercato invernale sta per chiudere i battenti, e i club di Serie A sono impegnati nelle ultime frenetiche trattative per dare gli ultimi ritocchi alle loro rose. Mancano ormai poche ore alla scadenza del 3 febbraio 2025, e mentre alcune squadre hanno già definito i propri affari, altre sono ancora in cerca dei colpi giusti per affrontare al meglio la seconda parte della stagione.

In particolare, Milan e Juventus, due squadre che ad inizio anno puntavano a un campionato da protagoniste, si trovano a dover correggere il tiro dopo un mercato invernale che finora ha deluso le aspettative. Entrambe le società hanno vissuto settimane complicate, tra risultati altalenanti e difficoltà nel chiudere trattative importanti, ma ora potrebbero ritagliarsi un ruolo da protagoniste nelle ultime ore disponibili.

Il Milan sta vivendo una fase delicata. Dopo l’arrivo di Sergio Conceicao sulla panchina rossonera, la squadra sta cercando di ritrovare solidità e continuità, ma l’infermeria affollata e le incertezze sul futuro di alcuni giocatori complicano i piani. Se da un lato la società ha lavorato per trovare rinforzi, dall’altro ha dovuto gestire anche possibili partenze che potrebbero cambiare gli equilibri della rosa.

90 milioni per Tomori e Nico Gonzalez: il calciomercato della Premier coinvolge anche Juventus e Milan

Tra le questioni più calde di queste ore c’è il futuro di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, pilastro della difesa milanista nelle scorse stagioni, è finito nel mirino della Premier League e sembra vicino al Tottenham. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli Spurs avrebbero sorpassato la concorrenza dell’Aston Villa e sono pronti a chiudere l’affare per circa 30 milioni di euro. La cessione di Tomori rappresenterebbe un sacrificio importante per il Milan, ma potrebbe anche permettere alla dirigenza di reinvestire su un nuovo innesto per la retroguardia.

Anche la Juventus non è rimasta a guardare. Con la squadra ancora in lotta per i primi posti in campionato, la dirigenza bianconera sta cercando di mettere a disposizione di Thiago Motta qualche innesto utile per rinforzare il reparto arretrato. Uno dei nomi più caldi, emerso in queste ore, è quello di Kevin Danso del RC Lens, che è potenzialmente da ascriversi anche nel discorso di un mancato approdo di Tomori alla Juventus, dopo gli accostamenti delle ultime settimane.

L’operazione in casa Milan potrebbe chiudersi, dunque, per circa 30 milioni di euro, parallelamente alla definizione di un altro scenario che non va in alcun modo trascurato nell’ottica anche di altri club di Serie A. In queste ore, infatti, il centrocampista del Porto, prossima avversaria della Roma in Europa League, si sarebbe avvicinato in modo concreto al Manchester City, avanzando un’offerta formale per il centrocampista. Il Porto non ha intenzione di lasciarlo partire facilmente, con Juventus e Atalanta coinvolte di traverso ma non con troppa distanza a causa dei recenti interessi dei Citizens per Ederson e Douglas Luiz.