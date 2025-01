Calciomercato Roma, intesa definitiva col Milan: 15 milioni per la firma

Calciomercato Roma. Le operazioni di mercato della società giallorossa non riguardano soltanto possibili uscite, ma anche un probabile acquisto.

La Roma ed un mercato che ha ancora qualcosa da dire. Claudio Ranieri ha centrato l’approdo ai play-off di Europa League e probabilmente si attende ancora qualcosa dalla trattative in corso.

Il mercato della società giallorossa potrebbe infatti non essere ancora concluso. Da Trigoria sembra essere ormai in uscita l’esterno Nicola Zalewski. Il classe 2002 giallorosso ha scelto l’Inter ed ormai la firma appare imminente. Nessun accordo, invece, per Davide Frattesi, che la società nerazzurra, e Simone Inzaghi, intendono tenersi ben stretto. Trattativa forse mai veramente avviata. Ma Milano non è soltanto Inter e Beppe Marotta. Dall’altra sponda del Naviglio vi è un club parimenti prestigioso ed al contempo in possesso di un prospetto che la Roma vorrebbe fare suo. Completamente. Secondo quanto risulta ad Asromalive.it il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, è a Milano e non per interloquire con il numero uno nerazzurro.

Calciomercato Roma. Saelemaekers è tutto giallorosso

Se Florent Ghisolfi è a Milano, e non per parlare con l’Inter, sarà allora per ‘trattare’ con i dirigenti del Milan.

E se la Roma parla con il Milan il profilo attenzionato non può che essere Alexis Saelemaekers, classe 1999, centrocampista belga ora alla Roma ma di proprietà della società di Gerry Cardinale. Alexis Saelemaekers è sbarcato a Trigoria l’estate scorsa nell’operazione che ha portato a Milanello Tammy Abraham. Uno scambio di prestiti ed un’operazione complessiva da ridiscutere poi al termine della stagione. Ma se il Milan nutre già non pochi dubbi sul riscatto dell’attaccante inglese di proprietà giallorossa, Florent Ghisolfi è pronto invece a presentare un’offerta al Milan per l’acquisto definitivo del belga. Il tecnico portoghese del Milan, Sergio Conceicao, potrebbe rappresentare un ostacolo poiché lo rivorrebbe a Milanello la prossima stagione. La Roma è però decisa a tenere l’ex centrocampista del Bologna e per questo ha messo sul piatto 15 milioni di euro.

E chissà che dopo tale offerta economica il Milan non possa dare il via libera alla chiusura di una trattativa fondamentale per la Roma di oggi e di domani.