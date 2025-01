Calendario Roma, UFFICIALI le nuove date: ecco tutti gli orari

La Lega Serie A ha provveduto ad ufficializzare le date e gli orari delle gare di Serie A dalla ventiquattresima al ventiseiesima giornata. Le ultimissime

Dopo aver fornito risposte concrete sia in campionato che in Europa League, la Roma di Claudio Ranieri è ora attesa dal delicato confronto contro il Napoli. Un match come sempre non banale, a maggior ragione alla luce del grande periodo di forma che sta attraversando la compagine di Antonio Conte.

Il riferimento alla prossima gara di campionato che vedrà i giallorossi ospitare Lukaku e compagni ci permette di chiamare in causa anche il ‘nuovo’ calendario della Serie A. Con un comunicato apparso sui propri canali ufficiali, infatti, la Lega ha infatti provveduto a diramare gli orari e le date della ventiquattresima alla ventiseiesima giornata. Appunti di nevralgica importanza per la Roma, che sarà impegnata a Venezia contro gli uomini di Di Francesco, contro il Parma sempre in trasferta salvo poi ospitare il Monza nella sfida valida per la ventiseiesima giornata.

Serie A, UFFICIALE: le date degli impegni della Roma dalla 24° alla 26° giornata

Si tratta di tre sfide dalle quali Ranieri si aspetta conferme importanti sia sotto il profilo del gioco che su quello del risultato, per lanciare ulteriori messaggi di crescita e provare a guadagnare terreno rispetto alle pretendenti. A tal proposito, diamo uno sguardo alle date e agli orari degli impegni in questione, legati alle sfide che vanno dalla ventiquattresima alla ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Impegni che chiaramente ‘dialogheranno’ con quelli che vedranno la Roma impegnati contro il Porto, rispettivamente il 13 febbraio e il 20 febbraio alle 21.00.

Questi, dunque, gli orari ufficiali da poco diramati dalla Lega per le tre giornate in questione:

Venezia-Roma domenica 9 febbraio 12.30

Parma-Roma domenica 16 febbraio 18.00

Roma-Monza lunedì 24 febbraio 20.45