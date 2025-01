Dal Milan alla Roma: il colpo arriva gratis

Le ultime ore del calciomercato parrebbero riservare una serie di sorprese inaspettate ai tifosi e gli appassionati della Serie A

Gli ultimi giorni del calciomercato invernale sono pronti a scatenare l’impressionante numero di trattative portate avanti dalle varie dirigenze della massima lega italiana, attualmente impegnate ventiquattro ore su ventiquattro nella chiusura di quelle operazioni in grado di conquistare un vantaggio rispetto alle dirette rivali. In tal senso pare impossibile non citare le grandi delusioni della stagione in corso: il Milan di Conceicao e la Roma Ranieri.

Entrambi i tecnici attualmente seduti sulle rispettive panchina hanno ereditato una situazione a dir poco delicata, ma solo uno dei due (Ranieri) parrebbe aver concretizzato un piccolo miracolo sportivo, portando la Roma a riconquistare una dimensione utile a costruire un futuro credibile.

Conceicao, al contrario, al netto di un esordio da capogiro (vittoria con Juventus e Inter in Supercoppa), parrebbe non aver ancora sanato quelle lacune che hanno caratterizzato anche l’avventura di Paulo Fonseca (una certa precarietà difensiva e l’assenza di un vero e proprio bomber che fornisca una marcia aggiuntiva in fase realizzativa. Parlando proprio di centravanti, nelle scorse ore sono emerse delle scottanti novità sia a Trigoria che a Milanello.

Joao Felix mania: il portoghese si avvicina al Milan

Partendo dai rossoneri appare oramai evidente che tra Alvaro Morata e Sergio Conceicao non scorra buon sangue e, di conseguenza, non è affatto da escludere che il centravanti spagnolo si ritrovi fuori da Milanello già a partire dai prossimi giorni. Per l’ex Juve è comparsa nelle ultime ore la prospettiva Galatasaray, che potrebbe acuire ulteriormente la già pressante emergenza ‘bomber’ per il Milan.

In tal senso spicca la candidatura di Joao Felix, per il quale il Chelsea di Enzo Maresca non riesce a ritagliare uno spazio all’interno di una rosa in cui Cole Palmer continua a dominare incontrastato le gerarchie a suon di prestazioni da capogiro (il fantasista inglese sta mettendo in campo delle qualità semplicemente di un altro livello, che, insieme ad un altro paio di fenomeni, lo pongono in cima al panorama dei talenti più promettenti del calcio europeo). I blues sarebbero infatti disposti a cedere Felix in prestito e i rossoneri appaiono intrigati dall’idea di portare a Milano un calciatore di tale raffinatezza.

Un’operazione che, anche a causa di uno stipendio tutt’altro che proibitivo, sarebbe finita anche sulle scrivanie della Roma di Florent Ghisolfi (sino a ieri sera occupata a trovare un vice Dovbyk, ma attualmente in fase di valutazione rispetto alla possibile permanenza di Shomurodov). Il calciatore tuttavia sarà certamente più intrigato dall’idea di partecipare alla Champions con la maglia dei rossoneri.