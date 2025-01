Ennesimo ribaltone, c’è l’annuncio UFFICIALE: resta alla Roma

Scosso da improvvisi ribaltoni, il mercato della Roma fluttua tra partenze bloccate e nuovi acquisti all’orizzonte: l’annuncio cambia tutto

Siamo entrati ormai definitivamente nelle ultime battute del calciomercato invernale, e il Ds giallorosso Ghisolfi è alle prese con cambi di rotta, ripensamenti e dietrofront che di fatto stanno rallentando le strategie del club capitolino. Scosso nelle ultime ore da quello che sembrava essere un indizio decisivo sull’addio di Leandro Paredes alla Roma, subito dopo la vittoriosa gara con l’Eintracht Francoforte il dirigente transalpino ha incassato l’annuncio di Claudio Ranieri in conferenza stampa: “Gli ho detto che resta con noi“, ha detto il tecnico riferendosi ad Eldor Shomurodov, autore del gol della sicurezza contro i tedeschi.

La situazione del possibile addio dell’uzbeko – improvvisamente rivitalizzatosi proprio quando non si aspettava altro che chiudere il suo trasferimento al Venezia – potrebbe stravolgere i piani di mercato della Roma, che stava e starebbe ancora cercando una punta che possa fungere da alternativa ad Artem Dovbyk.

La presa di posizione dell’allenatore testaccino sembrava in un primo momento fare il paio con la volontà espressa da Paredes alla leggenda, oggi presidente, del Boca Juniors Juan Roman Riquelme di trasferirsi immediatamente a Buenos Aires prima della chiusura della finestra di mercato. Lo stesso comportamento del calciatore – uscito stizzito dal terreno di gioco a mezz’ora dalla fine, con tanto di calcio ad una bottiglietta a bordo campo – pareva aver chiuso il cerchio su un addio di cui si è parlato in modo esponenziale nell’ultima settimana. Macché. Proprio dall’Argentina si registrano invece voci di tutt’altro tenore.

Telenovela Paredes, è finita: il campione resta in giallorosso

Proprio quella stessa stampa albiceleste che nei giorni scorsi aveva rilanciato con forza il matrimonio tra il campione del mondo e il club Xeneize, oggi fa un deciso passo indietro. Scrivendo a chiare lettere che, in assenza di un chiaro segnale lanciato dal calciatore alla Roma, il tanto chiacchierato trasferimento non avverrà.

“Lui resta a Roma. Le ragioni? C’è una questione specifica, ma ci sono delle riserve, da parte del calciatore, sul renderla pubblica. Non c’è alcuna possibilità che Paredes si unisca a giugno. È chiaro che non ci sarà alcun passaggio, che era il grande sogno di Juan Román Riquelme, del Consiglio calcistico e dei tifosi, in questo mercato“, ha affermato con certezza il giornalista di ‘Tn.com’ Juan Butvilofsky, citando fonti ben documentate.

Il portale in oggetto conferma l’esistenza di una proposta, avanzata dalla blasonata società argentina, di un quadriennale che avrebbe consentito al centrocampista di guadagnare quanto Edinson Cavani, ma successivamente a tale mossa del Boca, il calciatore non ha lanciato alcun segnale né a Ghisolfi né a Ranieri. Lo stesso tecnico di San Saba, del resto, aveva già dichiarato di non aver saputo nulla per bocca del giocatore. Le versioni, insomma, coinciderebbero…