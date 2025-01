Esonero Conceicao prima di Milan-Roma: è già tutto scritto

Ad appena un mese dal suo arrivo, e con una Supercoppa in bacheca, l’ex tecnico del Porto già rischia: futuro legato al prossimo derby

Una stracittadina per entrare nel cuore dei tifosi – e nella storia del Milan, avendo portato un importante trofeo in bacheca – e un derby per uscirne. Questo il possibile clamoroso scenario legato all’immediato futuro di Sergio Conceiçao, l’allenatore che, da quando ha preso le redini del blasonato club rossonero, ha fatto parlare di sé. Nel bene e nel male.

Dopo le due clamorose rimonte di Riyadh contro Juve e Inter nella semifinale e nella successiva finale di Supercoppa italiana, tutti avevano glorificato la ‘scomoda’ – perché arrivata a pochissime ore di distanza dall’impegno in terra asiatica – della società meneghina. Il portoghese, capace di vincere subito, pareva aver trovato quel ‘quid’ in grado di far rendere al meglio una rosa di primo livello come quella assicurata dal mercato estivo. Macché.

Il deludente pareggio casalingo col Cagliari, seguito dalla sofferta vittoria a Como, era stato già un primo campanello d’allarme. Così come la necessità, tradotta in conferenza stampa dal lusitano, di stilare un decalogo comportamentale per i suoi giocatori.

Mai avvertimento, secondo l’opinione di tutti coloro che stanno appoggiando, anche in queste ore, la linea dura dell’ex giocatore di Parma e Lazio, fu più opportuno. Sebbene, a giudicare dal polverone scatenato dalla partecipazione di Calabria e compagni al concerto di Lazza a poche ore da Milan-Parma, non sia stato esattamente recepito da tutti.

È così accaduto che il Milan ha ceduto il passo all’Allianz Stadium ad una Juve piena di problemi, capace di fare bottino pieno nell’ultimo mese solo contro la compagine rossonera. Dopo la sofferta vittoria in Champions contro il Girona, ecco un’altra rocambolesca vittoria, ottenuta nei minuti di recupero, contro il Parma. Tutto risolto? Non esattamente.

Appena tre giorni dopo ecco arrivare un’altra sconfitta sul campo della Dinamo Zagabria, nell’ultima gara della ‘League Phase’ di Champions League. Una caduta che ha avuto delle immediate ripercussioni sulla classifica finale, col Diavolo costretto ad uno scomodo Playoff per andare avanti nella kermesse continentale.

Conceiçao, il derby come spartiacque del suo futuro

Come puntualmente riportato da un resoconto firmato da Calciomercato.it, i bookies sono convinti che l’allenatore portoghese rischi l’esonero già dopo la prossima gara. Che non è esattamente delle più semplici, considerando che l’avversaria è quell’Inter col dente avvelenato per l’andamento del derby di Supercoppa e bisognosa di una vittoria per tenere il passo dell’inarrestabile Napoli.

Con la piazza già in subbuglio per il comportamento non esattamente condivisibile – almeno nell’opinione di parecchi tifosi – di alcuni senatori e non del gruppo, la dirigenza rossonera riflette su un altro clamoroso esonero ad un mese di distanza da quello del connazionale Paulo Fonseca.

Il licenziamento di Conceiçao si gioca a 2: una quota davvero bassa, che sta ad indicare un reale pericolo per il futuro in panchina del sanguigno mister portoghese. La Roma, che indirettamente causò l’esonero di Fonseca dopo il pareggio in campionato dello scorso 29 dicembre, potrebbe affrontare, nel quarto di finale di Coppa Italia del prossimo 5 febbraio, un Milan con un nuovo tecnico alla guida della squadra: molto dipenderà dall’esito della bollente stracittadina all’ombra del Duomo.