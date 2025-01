Grave infortunio e tre mesi di stop: scacco matto Juventus

Il grave infortunio lo terrà fermo ai box per almeno tre mesi: la sua stagione termina praticamente così

I tanti impegni ufficiali stanno chiamando soprattutto i top club agli straordinari. Gare ufficiali in rapida successione nel panorama nazionale e in quello internazionale stanno costringendo i vari allenatori a turnover massicci, alla luce anche delle tante defezioni causa infortuni.

Nella lunghissima serata di Champions League, che ha regalato sorprese e colpi di scena uno dopo l’altro, impossibile non menzionare quanto successo a Giorgio Scalvini. Il difensore italiano, recentemente ristabilitosi dopo un lungo infortunio, è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso della sfida contro il Barcellona, toccandosi dolorante la spalla. La preoccupazione fatta trapelare dallo staff medico nerazzurro ha trovato conferme nell’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto il ragazzo. Come evidenziato da pazzidifanta.com, infatti, Scalvini sarà costretto a ritornare sotto ai ferri, chiudendo sostanzialmente in anticipo la sua stagione.

Atalanta, Scalvini KO: tre mesi di stop, sorpresa Danso last minute

In attesa del bollettino ufficiale da parte del club orobico, si prospettano infatti almeno tre mesi di stop per il difensore italiano. Tempi di recupero che, se dovessero essere rispettati perfettamente, potrebbero consentire a Scalvini di rientrare in campo al massimo per gli ultimi impegni ufficiali.

Una vera e propria tegola per Gasperini, che in difesa aveva già dovuto fare i conti con la lunga assenza di Kossounou. L’infortunio di Lookman aveva poi costituito le premesse per l’affondo decisivo della ‘Dea’ per Maldini; con un reparto difensivo orfano di due pedine molto importanti, staremo a vedere se ci saranno i presupposti per un nuovo innesto last minute. Dopo la rottura del legamento crociato dello scorso giugno, altro grave infortunio per Scalvini: vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno notizie ufficiali in tal senso. Stando così le cose, chissà che l’Atalanta non possa effettuare un tentativo last minute per Danso, nel mirino della Juve e oggetto del desiderio degli orobici già nel corso della scorsa estate. Oltre ad intensificare i contatti per Bertola, calciatore sui taccuini di molte big di Serie A.