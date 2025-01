Thiago Motta come Fonseca: l’esonero è già scritto

Thiago Motta come Fonseca, l’esonero è praticamente già scritto. Il tecnico della Juventus accomunato a quello ormai ex del Milan. Cosa sta succedendo

Da quando è sulla panchina della Juventus, questo è il momento più difficile per Thiago Motta. Diciamo che l’ex allenatore del Bologna non è che ne abbia passati così semplici nel corso di questi mesi. Ma le due sconfitte di fila contro Napoli e Benfica hanno messo in discussione il nuovo progetto bianconero, quello voluto da Giuntoli.

Adesso sono in molti quelli che chiedono l’esonero. Sì, perché tra un campionato ormai chiuso da un pezzo con nessuna possibilità di rientrare, uno spareggio di Champions League tra Milan e Psv, e tutto quello che potrebbe succedere da qui ai prossimi mesi con una qualificazione alla massima competizione europea del prossimo anno in bilico, c’è chi chiede una svolta per cercare di salvare il salvabile. Si sa, tutto può cambiare come sempre da un momento all’altro, ma in questo momento nulla sembra poter dare uno scossone al club bianconero se non un avvicendamento in panchina.

Thiago Motta come Fonseca: ecco le cifre “ufficiali”

Rischia Thiago Motta? Sì, rischia, lo sappiamo. E in questo momento c’è una cosa, anche abbastanza importante, che accomuna l’attuale allenatore della Juventus con quello che è stato fino a dicembre il tecnico del Milan.

Quote chiuse, sia su Snai sia su GoldBet per un eventuale esonero dell’allenatore. E anche sulle dimissioni ovviamente non si può scommettere. Ed era successo così, prima dell’addio, appunto al portoghese, che poi effettivamente è stato allontanato nello scorso mese di dicembre dalla società rossonera. C’è da dire, inoltre, che nel corso di queste ultime settimane la quota è scesa in maniera vertiginosa, passando da oltre 17 volte la posta a 6 volte la posta. Il giocattolo, praticamente, si è già rotto.