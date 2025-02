50 milioni e rivoluzione improvvisa: Friedkin batte 4 colpi

Il calciomercato invernale della Roma si è svolto finora senza veri e propri colpi di scena, che, invece, molti tifosi auspicavano per risollevare una stagione finora deludente. Tra i movimenti di mercato maggiormente significativi in queste ore, ad ogni modo, va segnalato quello della cessione in prestito del difensore spagnolo Mario Hermoso al Bayer Leverkusen fino al termine della stagione, senza opzione di acquisto.

Hermoso, arrivato nella capitale la scorsa estate, ha trovato poco spazio sotto la guida di Claudio Ranieri, totalizzando solo otto presenze in Serie A e cinque tra Europa League e Coppa Italia. La sua partenza mira a garantirgli maggiore continuità in campo e a liberare spazio salariale per la società. Nonostante le aspettative dei tifosi per un rafforzamento significativo della rosa, la dirigenza giallorossa non ha effettuato acquisti di rilievo in questa finestra di mercato. La squadra continua a mostrare un rendimento altalenante, con prestazioni poco convincenti sia in campionato che nelle competizioni europee.

Attualmente, la Roma si trova lontana dalle posizioni di vertice in Serie A e dovrà affrontare il Porto nei playoff di Europa League, un avversario ostico che richiederà il massimo impegno per proseguire il cammino europeo. I nomi più caldi di questa fase non interessano solo le entrate ma anche, forse soprattutto le uscite. Ce lo ricordano i recenti aggiornamenti su Dahl, che la Roma coinvolgerebbe volentieri nella trattativa per Marmol, al netto della totale divergenza di vedute dal Las Palmas.

Quattro firme e 50 milioni, in Inghilterra non hanno dubbi: rivoluzione Friedkin con l’Everton

Oltre al laterale danese, che piace anche al Besiktas, si attendono novità importanti anche per Zalewski, mentre Soulé continua ad essere accostato a diverse realtà che potrebbero provare a offrirgli un’occasione di rilancio dopo le difficoltà di questi mesi nella Capitale. Più in generale, in casa Roma, ci si attendeva sicuramente un mercato diverso, che finora non ha permesso ai tifosi di vedere rispettati quegli auspicabili aneliti ad un miglioramento importante della rosa.

Intanto, le ultime notizie dall’Inghilterra potrebbero acuire rimpianti e storture di naso tra le fila giallorosse. I Friedkin, divenuti ufficialmente proprietari anche dell’Everton, potrebbero infatti imbattersi prossimamente in una campagna acquisti a dir poco importante in Inghilterra. L’ex dirigente dell’Everton Keith Wyness ha rivelato a Football Insider di intravedere i margini per un insieme di operazioni nobilissime la prossima estate.

“Mi aspetto introiti di 60-80 milioni di euro grazie all’investimento del nuovo stadio. A quel punto, ingaggiare quattro giocatori per un complessivo di 50 milioni di euro potrebbe essere possibile, perché dipende da come spalmi il costo lungo il contratto”. Intanto, tornando al presente e nella Capitale, il calciomercato invernale si avvicina ad una conclusione e si è fin qui rivelato quasi paralizzato. Naturale immaginare che i tifosi della Roma, al fronte di una maggiore attenzione economica da parte della famiglia Friedkin nei confronti delle Toffees, non la prenderebbero benissimo.