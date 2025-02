Boniface al posto di Vlahovic: ribaltone Juve da 80 milioni

Boniface al posto di Vlahovic. La stagione della Juventus ha fin qui proposto poche luci e molte ombre. E il mercato sembra seguire la stessa rotta.

L’Empoli in campionato per respirare un po’, il mercato per provare a ritrovare un seppur minimo equilibrio di squadra che sembra essersi smarrito nel sottopassaggio dell’Allianz Stadium.

Se Thiago Motta si sta rendendo conto di come la Juventus sia tutt’altra cosa rispetto al Bologna, Cristiano Giuntoli sta provando sulla sua pelle quanto sia complesso il compito che gli è stato affidato da John Elkann. Il direttore tecnico bianconero sta provando a piazzare gli ultimi colpi in entrata. Almeno un altro difensore e poi il resto è affidato alle possibili-probabili cessioni. Via Danilo e con Arthur che parte in prestito secco verso la Spagna, direzione Girona, sullo sfondo rimangono le questioni Fagioli. Cambiaso, Vlahovic. Casi che potrebbero cambiare in extremis il mercato della Juventus.

Boniface al posto di Vlahovic. L’Arsenal dimentica il serbo

Nicolò Fagioli aspetta la Fiorentina, mentre Andrea Cambiaso, e la Juventus, attendono la più volte annunciata, e presunta ricca offerta proveniente dal Manchester City di Pep Guardiola.

E poi c’è Dusan Vlahovic, sempre “tra color che son sospesi” tra una possibile partenza ed una probabile, e non si sa fino a che punto desiderata, permanenza in bianconero. Quanto riportato da teamtalk.com ha tutta l’aria di una ‘forzata’ permanenza in bianconero del classe 2000 serbo. Sotto osservazione vi è infatti l’Arsenal di Mikel Arteta che punta un grande attaccante. Con l’approdo di Duran all’Al Nassr i Gunners hanno visto respinta la richiesta per l’altro attaccante dell’Aston Villa, Oliver Watkins. Ecco quindi che il club londinese ha dirottato attenzioni e risorse economiche su Victor Boniface, classe 2000, attaccante del Bayer Leverkusen e della nazionale nigeriana. Sull’attaccante delle ‘Aspirine’ vi è forte anche il pressing del Manchester United. Boniface sembrava ad un passo dall’Al-Nassr, pronto a sborsare oltre 60 milioni di euro salvo poi optare per Duran costato ancora di più, 80 milioni di euro. Il futuro dell’attaccante nigeriano può essere quindi in Premier League. Victor Boniface all’Arsenal significherebbe niente Gunners per Dusan Vlahovic.

Sarebbe un duro colpo per l’attaccante serbo. Ancor più, forse, per Cristiano Giuntoli.