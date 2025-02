Calciomercato Roma, corsia d’emergenza: sorpasso bruciante | ASRL

Sono ore decisive per la sessione di calciomercato della Roma, sia in entrata che in uscita: le ultimissime

Prima di lasciare la parola al campo, che vedrà i giallorossi sfidare il Napoli capolista, la Roma sarà impegnata in una giornata di calciomercato dai molti risvolti. A due giorni dal gong definitivo, non sono poche le trattative ancora in piedi che vedono i capitolini ricoprire un ruolo tutt’altro che banale.

E così, dopo aver perfezionato la cessione di Cristante atterrato poche ore fa alla volta di Milano, Ghisolfi sta continuando a monitorare altre piste. In entrata, dove l’obiettivo numero resta quel difensore con il quale puntellare il reparto arretrato, ma anche in uscita. A differenza di Soulé, che è stato di fatto blindato da Claudio Ranieri, molta più incertezza trapela infatti sia su Celik che su Dahl. Restringendo il campo sulla situazione riguardante l’esterno mancino svedese, quella che sta per volgere al termine è stata una giornata caratterizzata dai tanti colpi di scena. Dopo la mossa del Besiktas, è arrivata la contro risposta del Benfica.

Stando a quanto raccolto da asromalive.it, il club lusitano ha messo la freccia, guadagnando vantaggio sulla concorrenza (Besiktas compreso). Benché la trattativa non sia ancora chiusa, le parti stanno limando la distanza tra domanda ed offerta. La formula attorno alla quale si sta ragionando è quella di un prestito con diritto di riscatto con Dahl che sta spingendo molto per ritagliarsi continuità in termini di minutaggio lontano da Roma. In una corsa che si è letteralmente accesa in giornata, le ‘Aquile’ hanno scalato posizioni e gerarchie, piazzandosi in pole position nella corsa all’esterno svedese, che al momento ha ‘scalzato’ Malacia nell’indice di gradimento dell’area tecnica del club lusitano. Seguiranno aggiornamenti a stretto giro di posta.