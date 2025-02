Colpo di coda Roma: rilancio a sorpresa per il bomber

Calciomercato Roma, colpo di coda e rilancio a sorpresa per il bomber. Gli ultimi aggiornamenti in casa giallorossa.

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un centravanti in grado di completare il reparto offensivo e garantire quella profondità necessaria per affrontare la seconda parte della stagione. Il club giallorosso, reduce da un periodo di alti e bassi, deve trovare una soluzione per rinforzare il proprio attacco e fornire nuove opzioni a Claudio Ranieri.

Tuttavia, nelle ultime ore, un nome che sembrava destinato alla partenza potrebbe clamorosamente restare nella capitale: Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko, che sembrava fuori dal progetto tecnico della Roma, ha messo in campo prestazioni convincenti e orgogliose, che potrebbero portarlo a vedere confermata l’opportunità di giocarsi le proprie carte fino a fine stagione nella Capitale, alle spalle di Dovbyk.

Calciomercato Roma, non tramonta la pista Lucca: l’Udinese può ‘cedere’

La Roma, dalla quale si attendono novità importanti per questo rush finalissimo di calciomercato anche sul fronte delle uscite, si trova quindi di fronte a un bivio: puntare su Shomurodov, che ha esperienza in Serie A e conosce già l’ambiente, oppure insistere sulla ricerca di un nuovo attaccante, con Lorenzo Lucca dell’Udinese che resta tra i principali obiettivi.

Il profilo dell’Udinese è notoriamente gradito nella Capitale, come aveva ammesso lo stesso Ranieri dopo la vittoria di Udine, senza però smentire in alcun modo le difficoltà di una trattativa che resta complicata. L’ipotesi di una possibile permanenza di Shomurodov, oltre ai su citati motivi, va ascritta anche nell’ottica delle difficoltà fin qui incontrate nel muoversi su altri centravanti, rispettando i margini di manovra concessi a Ghisolfi e dalle attuali finanze spendibili dal club.

Proprio su Lucca, intanto, arrivano dal giornalista Orazio Accomando novità di non poco conto. L’obiettivo della Roma sarebbe quello di strappare Lucca con un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che permetterebbe di avere subito il giocatore senza appesantire il bilancio. L’Udinese, d’altro canto, non chiude del tutto alla cessione, anche alla luce della comoda situazione di classifica ritagliatasi. In tal senso, il Milan, inizialmente interessato, sembra essersi defilato, lasciando campo libero alla Roma.