Cristante via dalla Roma: il blitz spariglia le carte

Cristante via dalla Roma. Il mercato della società giallorossa sembra parlare esclusivamente di partenze da Trigoria. Ora è il momento del centrocampista.

Claudio Ranieri spera che l’effetto Eintracht Francoforte si estenda fino alla notte di domenica. La più complicata al momento.

Allo stadio Olimpico arriverà, infatti, il Napoli capolista di Antonio Conte. La partita si giocherà quando sarà terminata da pochi minuti l’altra grande sfida della giornata di Serie A: il derby della Madonnina tra Milan ed Inter. Non esattamente un dettaglio poiché l’esito della stracittadina meneghina potrebbe influenzare non poco il Derby del Sud. Un risultato che inciderà anche sull’atteggiamento del club partenopeo. Nella tradizionale conferenza stampa pre-gara Antonio Conte ha parlato di un Napoli in crescita nonostante la perdita di un campione come Kvaratskhelia.

La Roma, dal canto suo, vuole proseguire la sua striscia di vittorie in casa per continuare a salire in classifica.

Cristante via dalla Roma. Vola da Osimhen

Il tutto accade con lo sguardo della dirigenza della Roma sempre attento alle vicende di mercato. Un mercato che, in casa giallorossa parla, al momento, soprattutto di uscite.

Nicola Zalewski è ormai ad un passo dall’Inter. Il classe 2002, però, non è il solo profilo della Roma che a stretto giro di posta potrebbe indossare una nuova maglia. Ne è convinto l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che sul suo profilo X, ha pubblicato: “Sondaggio del Galatasaray per Cristante“. Per Bryan Cristante, classe 1995, centrocampista della Roma e nazionale azzurro, cambiano continuamente le destinazioni ma non cambia il suo destino. Un destino che appare, giorno dopo giorno, sempre più lontano dalla capitale. Al Galatasaray Bryan Cristante ritroverebbe diversi ‘amici’ della nostra Serie A pronti ad accoglierlo a braccia aperte: Osimhen, Icardi e Mertens. La Roma, al momento, rimane in attesa di sviluppi anche se ormai mancano meno di due giorni alla chiusura della sessione invernale.