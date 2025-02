Dalla Roma al bianconero: accordo e doppia comunicazione improvvisa

Calciomercato Roma, accordo e doppia comunicazione improvvisa. La firma bianconera pone fine all’esperienza nella Capitale e alla corte di Ranieri.

A pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato, i tifosi della Roma si interrogano sulle mosse finali della dirigenza per rafforzare una squadra che ha mostrato diverse lacune nella prima parte della stagione. Finora, gli acquisti del difensore olandese Devyne Rensch dall’Ajax e del portiere Pierluigi Gollini dall’Atalanta non hanno soddisfatto del tutto le aspettative di una tifoseria che sperava in innesti di maggiore impatto.

Sul fronte delle cessioni, intanto, Nicola Zalewski è prossimo a trasferirsi all’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 5 e i 7 milioni di euro. Il giocatore ha recentemente rinnovato il suo contratto con la Roma per facilitare l’operazione. Per quanto riguarda le trattative in entrata, la Roma sta cercando di rinforzare il reparto difensivo dopo la partenza di Mario Hermoso, passato in prestito al Bayer Leverkusen.

Calciomercato Roma, da Dahl a Celik: doppio addio bianconero sul gong

Il principale obiettivo è Mika Marmol ma, per ora, i movimenti più interessanti stanno toccando soprattutto il fronte delle uscite. il Fulham ha manifestato interesse per Matias Soulé, proponendo un prestito oneroso. Tuttavia, la Roma non sembra intenzionata a privarsi del giovane talento argentino, considerato una pedina importante per il futuro.

(Lapresse) – asromalive.it

Un’uscita ben più probabile in questi giorni finali di calciomercato riguarda, invece, Samuel Dahl, per il quale il Besiktas ha avanzato un’offerta di prestito con opzione di acquisto. La decisione finale spetta alla Roma, con la quale il club turco continua a trattare, come riferisce il giornalista Yagiz Sabuncuoglu, che ha anche evidenziato come tra il club e il giocatore l’accordo sia totale.

Sempre sul fronte Dahl, anche il giornalista de Il Tempo, Filippo Biafora, riferisce in questi minuti non trascurabili aggiornamenti. Dahl, infatti, starebbe spingendo per giocare, con la Roma chiamata al dover ponderare una decisione definitiva in merito. Il club giallorosso, stando a quanto si legge, avrebbe ricevuto l’offerta di prestito con diritto di riscatto anche da parte del Benfica, che, proprio come il Besiktas, avrebbe migliorato le condizioni iniziale del primo affondo.

A ciò, poi, bisogna aggiungere anche quanto riferito da Fabrizio Romano rispetto ad un altro affondo bianconero in casa Roma. Ci riferiamo a quello per Celik da parte del Fulham, che avrebbe avanzato un’offerta di prestito con obbligo di riscatto. La scelta, adesso, spetta alla Roma e a Claudio Ranieri.