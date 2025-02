Effetto a catena Roma-Barcellona: Ghisolfi ci ‘ricasca’

Calciomercato Roma, Ghisolfi ci ricasca: il dirigente giallorosso deve cambiare obiettivo nelle ultime ore di questa sessione. Hanno detto di no

Niente da fare, almeno per il momento. Anche se dalla Spagna, e precisamente La Provincia, quotidiano vicino a quanto succede al Las Palmas, dà l’operazione ormai chiusa. Con un nulla di fatto, in poche parole.

Sappiamo che nelle ultime ore il pressing della Roma nei confronti di Marmol, difensore spagnolo, è stato importante. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 10milioni di euro dei quali, la metà, andrebbero direttamente nelle casse del Barcellona. Una cifra sotto la quale il club spagnolo non ha nessuna intenzione di scendere. E Ghisolfi non ci è arrivato proprio ad avvicinarla.

Calciomercato Roma, il Las Palmas chiude per Marmol

“Il difensore e terzino sinistro dell’UD Las Palmas, con un contratto fino a giugno 2026 e una clausola da dieci milioni di euro, rimarrà in giallo fino a giugno. L’interesse della Roma per l’ingaggio del catalano, 54 partite con il club isolano, è stato maniacale nelle ultime ore. Il club italiano ha messo sul tavolo una cifra di sette milioni, ma questo non soddisfa UD”. Insomma, l’operazione a quanto pare non andrà in nessun modo in porto, il club giallorosso non ha nessuna intenzione di aggiungere quei 3 milioni di euro.

E Ghisolfi, quindi, in poche parole, si trova costretto ad andare verso altri lidi per cercare di chiudere un’altra operazione in difesa per dare a Claudio Ranieri quello che serve per cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali. Quando mancano poche ore alla conclusione delle operazioni, non è il massimo visto che c’è stato un mese, o quasi, per cercare di aggiustare la rosa giallorossa. Ma così non è stato e, come sappiamo, anche il lavoro del dirigente francese al momento è sotto osservazione dalla proprietà.