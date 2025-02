Infortunio al ginocchio: un titolarissimo salta la Roma

Le sue condizioni saranno oggetto di esami strumentali nel corso delle prossime ore: si teme un lungo stop

Tra campo e mercato. Oltre a vivere con decisione le ultime frenetiche ore di calciomercato che vedono la Roma alla ricerca di diversi innesti con cui completare lo scacchiere a disposizione di Claudio Ranieri, l’attenzione di Dybala è compagni è inevitabilmente rivolta al prossimo impegno di campionato contro il Napoli.

Giunti al momento topico del campionato, con gli impegni in rapida successione tra Serie A ed Europa League che contribuiranno a dare un volto particolare alla stagione, i giallorossi vogliono dare continuità agli ultimi risultati. Per farlo, dopo la sfida casalinga con il Napoli capolista, i capitolini se la vedranno con il Venezia. A tal proposito, in occasione del confronto contro la sua ex squadra, Di Francesco dovrà fare i conti con un’assenza molto pesante. A cavallo del quindicesimo minuto di Udinese-Venezia, infatti, il tecnico dei lagunari è stato costretto ad un cambio ‘pesante’.

Problema al ginocchio per Stankovic: niente Roma

A cavallo del quindicesimo minuto della sfida del ‘Bluenergy Stadium’, Filip

Palpabile la preoccupazione da parte dello staff medico del Venezia, che si è subito precipitato in campo per soccorrere Stankovic con le prime visite del caso. Dopo aver provato a stringere i denti per capire fino a che punto la soglia del dolore fosse sopportabile, il portiere del Venezia è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto è entrato è Jesse Pekka Joronen; stando così le cose, il possibile impiego di Stankovic in occasione della prossima sfida di Serie A contro la Roma – in programma domenica 9 febbraio alle 12.30 – appare sostanzialmente utopistico.