La Juve ‘molla’ Thiago Motta: il nuovo allenatore porta Osimhen

La Juventus molla Thiago Motta: il futuro del tecnico bianconero è sempre più in bilico e il suo erede si porta Osimhen. Ecco cosa sta succedendo

Thiago Motta in questo mese di febbraio che è appena iniziato si gioca la riconferma per la prossima stagione. E non solo, si gioca anche la panchina della Juventus in questa seconda parte di annata. Sì, perché tra spareggi di Champions League campionato, se i bianconeri non dovessero dare una sterzata allora un esonero sarebbe quasi scontato.

Di certo c’è da dire una cosa: l’idillio che tutti si aspettavano, soprattutto Cristiano Giuntoli che ha voluto fortemente l’ex Bologna a Torino, non c’è stato. Troppi pareggi, troppi risultati che hanno fatto perdere la possibilità, già a gennaio o forse anche prima, di lottare per lo scudetto. E poi si è rotto evidentemente qualcosa dentro lo spogliatoio: Danilo è andato via non risparmiando frecciate e polemiche, con Vlahovic è quasi un muro contro muro con il serbo pronto all’addio, ma anche questo continuo passare della fascia di capitano di braccio in braccio è qualcosa che fa capire come dentro la Continassa si navighi a vista.

La Juventus caccia Motta: arriva Spalletti

E secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista della Rai, Paganini, il futuro di Motta è tutt’altro che deciso. “Curioso come si torni a parlare adesso di Osimhen alla Juventus per giugno (con Spalletti in panchina?) quando a oggi che mancano 3 giorni alla fine del mercato non sia ancora arrivato un difensore”. Un atteggiamento critico quello del giornalista nei confronti della dirigenza della Juventus che sapeva da un pezzo di dover affrontare dei problemi difensivi.

Non risolti, evidentemente. E questo porta a ulteriori malumori da parte dei tifosi che, in questo momento, vedrebbero di buon occhio un allontanamento di Motta. Certo, in giro non c’è chissà quale allenatore, se non Allegri (ma come sappiamo è impossibile) o appunto Spalletti. Ma la Nazionale lo blocca. Nel calcio però nulla è scontato, come sappiamo, e potrebbe davvero succedere di tutto anche perché conosciamo il rapporto tra Giuntoli e l’attuale commissario tecnico azzurro.