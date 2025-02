L’assist lo ‘consegna’ alla Juve, cala il sipario: ecco il nuovo difensore

Calciomercato Juventus, cala il sipario sula questione difensore: le ultime sulla tanto discussa questione con la quale Thiago Motta e Giuntoli devono fare i conti.

La Juventus sta attraversando un periodo di alti e bassi nella stagione 2024-2025. Attualmente, la squadra si trova al quinto posto in Serie A, con 13 pareggi su 22 partite, e un distacco di 16 punti dalla capolista Napoli, dopo due sconfitte consecutive. Nonostante le difficoltà in campionato, i bianconeri hanno conquistato un posto nei playoff di Champions League.

Il mercato invernale, intanto, ha visto la Juventus attiva nel tentativo di rafforzare la rosa, soprattutto in difesa. Dopo l’infortunio di Pierre Kalulu, il club ha cercato di ingaggiare anche il difensore austriaco Kevin Danso dal Lens, la scorsa estate praticamente prossimo al diventare un calciatore della Roma.

Sul fronte offensivo, la Juventus ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L’attaccante francese, 26 anni, arriva con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un periodo poco brillante a Parigi. La Juventus coprirà 3,6 milioni di euro del suo stipendio, nella speranza di aver trovato una valida alternativa e soluzione alle difficoltà fin qui vissute da Dusan Vlahovic.

Una delle questioni più calde e aperte in casa bianconera, ad ogni modo, resta quella relativa alla consegna di Thiago Motta di un nuovo difensore, dopo l’approdo di Renato Veiga, che parrebbe non essere però sufficiente per ovviare alle sfortunate circostanze abbattutesi tra le retrovie della Juventus.

Nuovo difensore Juventus, il Newcastle ha ‘blindato’ Kelly

I nomi fin qui emersi per questo reparto della Vecchia Signora non sono stati pochi e hanno restituito l’eterogeneità dei profili attualmente figuranti sul taccuino di Giuntoli. In particolar modo, vanno riferiti gli ultimi aggiornamenti su Chronicle Live, a detta dei quali la Juventus avrebbe avanzato un interesse concreto per Lloyd Kelly, difensore del Newcastle United.

Tuttavia, la trattativa si preannuncia complicata: i Magpies, che lo hanno ingaggiato a parametro zero la scorsa estate, chiedono circa 25 milioni di sterline per lasciarlo partire. Il club bianconero ha inizialmente tentato di chiudere per Kevin Danso del Lens, ma ha ricevuto un secco rifiuto. Di conseguenza, la dirigenza della Vecchia Signora, guidata da Cristiano Giuntoli, continua a mantenere vivido l’interesse per Kelly, trovandosi però a dover competere con l’interesse di altre società come il Tottenham e il Marsiglia.

Per sbloccare la trattativa, la Juventus potrebbe proporre un prestito con obbligo di riscatto, una formula che garantirebbe al Newcastle un’entrata futura. Tuttavia, la squadra inglese, già ridimensionata dopo la cessione di Miguel Almirón all’Atlanta United, non sembra intenzionata a privarsi di altri elementi chiave senza un’offerta davvero convincente. Stando a quanto si legge, l’unico spiraglio è quello di impostare la trattative su queste modalità di cui detto, garantendo un’entrata al club di Premier League non inferiore ai 25 milioni di sterline.

Sulla questione, risultano sentenzianti anche le dichiarazioni del tecnico Howe: “Al momento, non prevedo altre cessioni. Certo, le cose possono cambiare, ma per ora mi aspetto che la squadra rimanga la stessa”. Sullo stesso Kelly, il tecnico dei Magpies aveva già commentato qualche settimana fa: “Ho letto qualche speculazione su Lloyd. Ma finora non abbiamo ricevuto nessuna offerta che ci costringa a prendere una decisione”.