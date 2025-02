Nuovo affare Milan-Roma: la formula accontenta tutti

Calciomercato Roma: nuovo affare con il Milan. E la formula in questo caso accontenta tutti. Ecco cosa sta succedendo in queste ultime ore di trattative

Si va verso la fumata bianca che vogliono tutti. Soprattutto i giocatori. Certo, di mezzo poi ci sono le società e non è mai facile riuscire ad arrivare ad un accordo, ballano diversi milioni di euro, ma tutto lascia presagire, leggendo le ultime notizie nel merito, che il doppio affare si possa realmente concretizzare.

Se da un lato, la Roma, ha in mente e vuole chiudere la questione Saelemaekers, uno dei migliori in questa stagione, andando a prenderlo in maniera definitiva dal Milan, anche i rossoneri – che in estate hanno preso Abraham inserito in uno scambio – stanno pensando alla stessa cosa. La rivelazione arriva dalla Gazzetta dello Sport che sottolinea come l’attaccante inglese stia convincendo da quelle parti.

Calciomercato Roma, il Milan prende Abraham

E poi c’è anche una questione numerica: Morata sta lasciando, destinazione Galatasaray, e quindi il Milan ha necessità di una punta, non solo per questa seconda parte di stagione, che con l’arrivo di Gimenez dal Feyenoord è sistemata, ma anche e soprattutto per la prossima, quando c’è la sensazione di una vera e propria rivoluzione in tutti i reparti. La cifra dell’accordo, inoltre, potrebbe essere la stessa per il belga della Roma: 15milioni di euro per la chiusura dell’affare che farebbe davvero tutti felici.

Anche perché a Trigoria spazio per Abraham non ce n’è più. Nonostante sia di proprietà del club e nonostante in attacco ci sia una carenza, nessuno ha mai pensato di riportarlo alla corte di Ranieri. Ormai il ciclo dell’attaccante inglese nella Capitale è finito da un pezzo e doveva anche andare via prima, come ricordiamo, ma poi l’infortunio al ginocchio nell’ultima giornata di campionato contro lo Spezia ha di fatto chiuso ogni possibilità d’addio. Un addio consumato con un anno di ritardo.