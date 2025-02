Roma a fari spenti sul Campione d’Europa: il sì indirizza l’affare | ASRL

Emergono novità in merito ad un affare particolarmente chiacchierato nelle ultime ore tra i vicoli della città eterna

La sessione invernale del calciomercato giallorosso per ora sembrerebbe assomigliare più ad un’epurazione che ad altro, viste le numerose uscite in corso – Le Fée ed Hermoso sono già partiti, Zalewksi sembrerebbe in procinto di preparare le valige – e, a poche ore dalla conclusione del calciomercato invernale, la priorità di Ghisolfi e Sir Ranieri in questo momento dovrebbe riguardare l’approdo di alcuni innesti che possano rinvigorire quei reparti che fino ad una manciata giorni fa erano quantomeno coperti sul piano quantitativo.

In tal senso stupisce come il centrocampo giallorosso si sia rapidamente svuotato di certezze, in seguito alla rapida discesa all’interno delle gerarchie di Le Fée e alle insistenti voci che vedrebbero Cristante, Pellegrini e Paredes (quello che fino ad una manciata di mesi fa era il centrocampo titolare dei giallorossi) in uscita.

Stupisce infatti come il centrocampo sia passato da essere il reparto più fornito dell’organico giallorosso ad essere quello più in difficoltà insieme a quello difensivo. Il direttore tecnico giallorosso dovrà dunque smuovere le trattative in corso per tentare di fornire maggiore spazio di manovra al tecnico originario di Testaccio.

La Roma punta Jorginho, il Flamengo arriva in picchiata

Uno dei profili emersi di recente risponde al nome di Jorginho, il cui contratto con l’Arsenal è in scadenza a fine stagione e con cui gli inglesi potranno aspirare a generare capitale soltanto nel corso di questa sessione di mercato.

Secondo quanto riportato da ge.globo vi sono tuttavia due ostacoli piuttosto ingombranti: da una parte il forte interesse del Flamengo, che avrebbe avviato dei contatti piuttosto insistenti per prelevare il centrocampista italo-brasiliano dai britannici, dall’altra quella relativa alla volontà dell’Arsenal di trattenere l’ex Napoli fino a maggio, così da non privarsi di una preziosa pedina durante la stagione calcistica.

Noi di asromalive.it abbiamo effettuato le nostre ricerche e, secondo quanto appreso dalla nostra redazione, pare che i vertici del Flamengo siano piuttosto ottimisti in merito alla trattativa, considerando che avrebbero già convinto lo stesso Jorginho.

Una notizia che restringe ulteriormente il ventaglio di opzioni a disposizione di Ghisolfi, il quale dovrà tirare fuori il coniglio dal cilindro all’ultimo istante (un pò come fatto lo scorso anno da Pinto con Angelino e Baldanzi).