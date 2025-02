Una firma dietro l’altra: ping pong Roma-Inter, accordo in arrivo

Nelle scorse ore sono emerse da Trigoria delle novità di rilievo su uno degli affari più chiacchierati delle ultime settimane.

Le ultime ore di questa sessione di calciomercato invernale sanciranno definitivamente gli equilibri della seconda parte della stagione, durante cui tifosi e appassionati si aspettano ribaltamenti di fronte all’altezza della prima metà di campionato, durante cui tutti gli equilibri e le gerarchie manifestatosi nel corso della Serie A 23/24 sono state splendidamente disattese.

Da una parte abbiamo la lotta che caratterizza le prime tre posizioni della classifica, che parrebbe destinata a prolungarsi fino all’ultimo istante dell’ultima giornata, dall’altra quelle posizioni dove attualmente gravitano le squadre ‘delusione’ della stagione (Roma, Milan e Juventus), le quali hanno intenzione di risalire la classifica per rispettare quantomeno gli obiettivi minimi sanciti a fine estate, quando gli altisonanti mercati compiuti avevano illuso le tifoserie di poter tornare a competere per le piazze più pregiate della classifica.

In tutte e due i casi, tuttavia, l’obiettivo è quello di conquistare un vantaggio rispetto ai propri diretti rivali e, in tal senso, emergono delle novità su un affare che vede coinvolte Roma e Inter, che in questo momento lottano per due obiettivi ben distanti.

Zalewski rinnova e va in prestito all’Inter: ore decisive

L’avventura di Nicola Zalewski nella città eterna è stata caratterizzata da una serie di sali e scendi emotivi piuttosto stupefacenti, ancora più della media di coloro che hanno indossato la maglia giallorossa nel corso della recente storia capitolina (notoriamente simbolo di una serie di implicite responsabilità nei confronti della tifoseria).

L’esterno polacco cresciuto nella città eterna è passato da talentoso beniamino della Curva Sud a obiettivo di prese in giro e sfoghi da parte del popolo giallorosso.

La sensazione oggi è che Zalewski non abbia smesso di amare la maglia giallorossa, ma il contesto andato creandosi negli ultimi due anni (durante i quali Nicola ha inanellato una serie di prestazioni controverse) non gli permetta di manifestare liberamente le proprie qualità (che ci sono).

Ecco che, secondo quanto riferito da Matteo Moretto, pare che un passaggio in prestito all’Inter sia ad un passo dalla conferma ufficiale, il che rispetterebbe a pieno le esigenze di un calciatore che non potrebbe che beneficiare di un contesto tanto stimolante ed efficace come quello nerazzurro. Vi è tuttavia da specificare che, prima di chiudere il prestito, la Roma starebbe trattando con Zalewski per rinnovare il contratto attualmente in scadenza a giugno, il che porterà all’Inter a scegliere se riscattare o meno il calciatore a giugno (per una cifra tra i 6 e i 7 milioni).