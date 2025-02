Botta e risposta Conte e nuova promessa Ranieri dopo Roma-Napoli

Roma-Napoli, ecco le parole di Claudio Ranieri dopo il pareggio targato Angelino contro la squadra di Antonio Conte.

Diversi i temi toccati dal mister della Roma pochi minuti dopo la sfida al Napoli, terminata in pareggio grazie al goal in pieno recupero di Angelino. Così il tecnico testaccino in diretta Dazn.

“Avevamo giocato giovedì sera: quando scendi in campo dopo due giorni, non puoi rimettere gli stessi. Allora, dal momento che tutti si allenano al 100% e mi danno fiducia, mi sembrava più giusto cominciare con sei giocatori nuovi su undici, per poi mettere i giocatori freschi quando il Napoli rischiava di poter essere più stanco. Non si può andare a giocare senza pensare di giocare bene. In Europa avevano giocato quelli maggiormente abituati a giocare, a Udine no: bisogna essere bravi a stimolare le energie di tutti“.

L’annuncio su obiettivi stagionali e la promessa ai tifosi, con tanto di battuta sul calciomercato e le possibili richieste di cessione in casa Roma. “Il nostro focus è cercare di migliorarci partita dopo partita, senza prendere in giro i nostri tifosi dicendo che puntiamo all’Europa League o alla Coppa Italia. Quello che mi sento di promettere è che daremo tutto per fare bene partita dopo partita“.

“Avrei accompagnato all’aeroporto chi mi fosse venuto a chiedere di andare via. Bisogna fare mercato sui media e vendere i giornali, non vuole andare via nessuno e stanno bene tutti quanti a Roma, lo giuro”.

Sulla partita con il Milan in Coppa Italia, infine: “Affrontiamo una squadra piena di talento e sappiamo cosa può fare. Andremo a fare la nostra partita e poi vedremo chi riuscirà a vincere quella sera“.

Botta e risposta Conte e l’annuncio di Soulé sul mercato: le parole dopo Roma-Napoli

Da segnalare, inoltre, anche quanto verificatosi dopo il fischio finale negli studi Dazn, con una serie di interventi in diretta da parte di alcuni dei protagonisti, a partire da Angelino, nominato come migliore in campo, e di Gianluca Mancini, intervistati a bordocampo poco dopo il fischio finale.

Così Mancini: “Mi fa molto piacere quando i miei compagni vincono questo premio, perché vuol dire che abbiamo fatto una bella partita. Il gruppo c’è, lo abbiamo detto tante volte e siamo stati sempre uniti anche nei momenti di difficoltà. Oggi il mister ha fatto delle rotazioni perché crede in tutti. Abbiamo fatto una buona partita contro la prima, ci sono state delle letture sbagliate, capita, visto che giochiamo a volte con una difesa a tre e altre volte con una difesa a quattro. Il Napoli poi non ha prodotto molto altro. Abbiamo lottato, è stata una gara difficile e abbiamo regalato un goal che non dovevamo. Abbiamo dimostrato carattere“.

A queste parole ha fatto seguito la risposta in diretta di Conte dopo il termine del collegamento di Mancini, con il tecnico partenopeo che ha così commentato quanto ascoltato: “Quando uno gioca non si rende conto oppure forse Mancini è entrato dopo. Ha detto che loro hanno avuto tante occasioni e noi non abbiamo avuto altre occasioni. Ci sta vedere tanta soddisfazione anche da parte dei giocatori della Roma nell’aver pareggiato, significa che stiamo facendo molto bene“.

Da segnalare, infine, anche le parole di Matias Soulé: “Non ho giocato tanto, per scelte del mister e io mi sono sempre allenato al massimo per essere pronto. Da tempo non giocavo così e adesso sono contento del mister e della fiducia. Mi dice sempre cosa vuole e sono davvero contento di stare accumulando minutaggio. Stasera mi sono venuti i crampi, perché non avevo minutaggio nelle gambe. Ogni volta che il mister mi farà giocare, darò il 100%“.

“Io da Dybala e altri compagni cerco sempre di imparare. Dybala è mancino e provo a vedere ogni cosa che fa, anche se lui gioca più dentro e si muove con maggiore libertà. Provo a studiarlo, come facevo anche con Di Maria alla Juventus. Ogni giorno che sto con loro imparo tanto, anche fuori dal campo. Io sono contento di restare e ho già parlato con il mister, che mi ha detto che rimarrò qui. Era arrivata qualche offerta, ma abbiamo parlato e hanno deciso che io restassi. Anche questa è la mia volontà, sono arrivato da poco e spero di non andare mai via“.