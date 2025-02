Calciomercato Roma, Ghisolfi si gioca il jolly: l’alternativa è bianconera

Calciomercato Roma, ultima carta per Ghisolfi per arrivare al difensore. Pronta la tripla alternativa. Ecco come il dirigente vuole chiudere

Il difensore a tutti i costi. Ormai è questo l’obiettivo della Roma in questa sessione di mercato, visto che per quanto riguarda l’attacco, rimarrà sicuramente Shomurodov come vice Dovbyk e rimarrà anche Soulé: Ranieri ha deciso di bloccato l’argentino che nelle ultime ore è stato cercato da Fulham. Niente addio, l’allenatore della Roma crede fortemente nel ragazzo.

Ghisolfi ha un obiettivo e lo sappiamo tutti qual è: si chiama Marmol, gioca nel Las Palmas, e costa 10 milioni. Non un euro in meno: gli spagnoli fanno muro perché la metà dei soldi che arriveranno per il giocatore andranno al Barcellona quindi, nei tre incontri avuti fino al momento con il club giallorosso per cercare di arrivare ad una soluzione – si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina – non c’è mai stato un cambiamento. Soldi e basta, niente contropartite tecniche.

Calciomercato Roma, assalto a Marmol: la carta è Dahl

Ci proverà anche oggi, Ghisolfi, quando mancano meno di due giorni alla chiusura delle operazioni. E sempre secondo il quotidiano rosa in edicola proverà a inserire nella trattativa il cartellino di Dahl, che è cercato dal Besiktas e dal Benfica, con i portoghesi che al momento sembrano avanti. Qualora non riuscisse ad arrivare a dama, oltre a poter dare il via libera per il difensore in uscita, cambierà obiettivo.

Le alternative si chiamano Marco Di Cesare del Racing, poi Nicolò Bertola dello Spezia e infine Zeno Van den Bosch dell’Anversa, nome circolato negli ultimi giorni e messo sotto osservazione dal club giallorosso. Non c’è chissà quanto tempo per decidere, anzi di tempo non ce n’è praticamente più dopo un mese quasi di melina. Ma Ranieri ha bisogno di un difensore vista la partenza di Hermoso e visto anche l’addio di Zalewski, anche se, da quel lato, con El Shaarawy e Saelemaekers che possono coprire il ruolo di quinto di centrocampo, ci sono meno insicurezze. Dietro invece, un volto nuovo serve a tutti i costi.