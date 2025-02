Calciomercato Roma, ha deciso Ranieri: c’è la data dell’addio

Calciomercato Roma, anche lui lascia il club. Ma l’addio per il momento è rimandato. Ranieri ha deciso. Ma il rinnovo non ci sarà

Si è parlato molto, moltissimo, di un possibile addio immediato. Di un addio che avrebbe potuto lasciare un vero e proprio buco in quella zona del campo a Claudio Ranieri. Ma proprio il tecnico ha deciso che per il momento deve restare tutto com’è, niente scossoni, anche perché il mercato fino al momento non è che abbia portato questi grossi innesti all’allenatore.

E, un’altra perdita, sarebbe potuto essere deleteria per cercare la risalita in campionato e per superare il turno in Europa League contro il Porto. Quindi tutto bloccato anche se il rinnovo contrattuale è ormai una chimera e, stando alle ultime informazioni, non ci sarà. L’addio, insomma, rimane comunque deciso e c’è anche la data della separazione.

Paredes rimane: addio già programmato per l’estate

Nonostante l’assalto messo in pratica nelle ultime ore, Leandro Paredes, almeno fino al termine di questa stagione, rimarrà alla Roma. Sì, poi sarà addio e sappiamo già che lo aspetta il Boca Juniors, squadra dove tutto è iniziato e nella quale, il centrocampista, molto probabilmente chiuderà la sua carriera. Ma dovrà aspettare altri sei mesi per salutare la Roma: nonostante Ranieri abbia sempre detto da quando è seduto in panchina che non trattiene nessuno con la forza, questa volta ha preso una decisione che, probabilmente, va in una direzione sicuramente diversa rispetto a quella che era la volontà del giocatore.

Ma da quanto è tornato in città, Ranieri ha sempre puntato su Paredes – che oggi comunque dovrebbe riposare nel match contro il Napoli – e ha deciso di non poterne fare a meno. Così si legge questa mattina sia sul Corriere dello Sport che sulla Gazzetta dello Sport. Insomma, tutto bloccato. Ma il saluto è solo rimandato.