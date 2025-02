Calciomercato Roma, nuova offerta e risposta immediata

Calciomercato Roma. In queste ultime ore del calciomercato la società giallorossa è impegnata a piazzare un ultimo colpo da regalare a Claudio Ranieri.

Il Napoli di Antonio Conte sarà l’avversario di turno della Roma in campionato, mentre il 23esimo turno di Serie A è l’ultimo che convive faticosamente con la sessione invernale di calciomercato.

Un mercato che nelle sue ultime ore ha ancora parecchie cosa da raccontare. In casa Roma il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, è sotto pressione. Operazioni in uscita pressoché certe, o quasi, si accompagnano agli ultimi tentativi per regalare un ultimo tassello alla rosa di Claudio Ranieri. Le attenzioni di dirigenza e tecnico della Roma sono concentrate esclusivamente sulla ricerca di un difensore di spessore. La società giallorossa ha identificato il prospetto giusto per il quale si intravede una sfida con un altro club di Serie A. Lo rende noto l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.

Calciomercato Roma. Ghisolfi tenta l’affondo per Marmol

Mika Marmol Medina, classe 2001, difensore spagnolo del Las Palmas. E’ lui il difensore che la Roma intende far sbarcare a Trigoria. Un difendere spagnolo in entrata per sostituire un difensore spagnolo uscito dalla Roma: Mario Hermoso.

Sul difensore spagnolo vi è da tempo anche il Como ma la trattativa per entrambe le società italiane è tutt’altro che semplice. Gianluca Di Marzio, infatti, ci fa sapere come il Las Palmas chieda per Mika Marmol Medina “10 milioni per il trasferimento in questa sessione invernale di mercato“. La posizione intransigente del club spagnolo rende complicata la chiusura dell’operazione. La Roma proverà fino alla fine a trovare un accordo con il Las Palmas, ma il tempo a disposizione è davvero poco.

La sessione invernale di calciomercato si chiuderà infatti lunedì 3 febbraio.