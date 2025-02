Douglas Luiz, game over da 50 milioni: firma sul gong

Douglas Luiz, game over. Ad uno ad uno la Juventus sta salutando, e mettendo alla porta, i suoi brasiliani. L’ex Aston Villa dopo Danilo ed Arthur.

L’Empoli ha, a lungo, tolto il respiro alla Juventus ma, alla fine, la formazione di Thiago Motta ha ottenuto persino una larga vittoria. Per la compagine bianconera una vitale boccata d’ossigeno.

Un’altra non vittoria, infatti, avrebbe ulteriormente infiammato un ambiente che sta vivendo una stagione fin troppo ricca di risultati deludenti. Tra poche ore si chiuderà il mercato anche per la Juventus. Cristiano Giuntoli sta portando a termine l’ultimo acquisto, il centrale inglese Lloyd Kelly, che dovrebbe arrivare esattamente quattro mesi dopo il gravissimo incidente occorso a Gleison Bremer in Champions League, datato 2 ottobre 2024. Come sempre accaduto nelle ultime sessioni di mercato le operazioni della Juventus si bilanciano tra entrate ed uscite. Con Kelly saranno quattro i volti nuovi arrivati alla Continassa. Il difensore va infatti ad aggiungersi a Kolo Muani, Renato Veiga ed Alberto Costa.

E le uscite?

Douglas Luiz, game over. Lo vuole Pep Guardiola

La sessione invernale di gennaio 2025 della Juventus potrebbe essere caratterizzata dagli addii in tinta verde-oro.

Dopo l’addio, non senza qualche frecciata polemica alla dirigenza bianconera, dell’ex capitan Danilo, omaggiato dai tifosi bianconeri e dopo l’ennesimo prestito che ha riguardato il centrocampista, ex Barcellona, Arthur Melo, la Juventus potrebbe a breve salutare un altro brasiliano. L’attendibile fonte è footballinsider247.com che ci mette al corrente di come il Manchester City di Pep Guardiola stia provando a portar via da Torino l’ex centrocampista dell’Aston Villa, Douglas Luiz. Per il centrocampista della Juve si tratterebbe di un ritorno al Manchester City, club nel quale ha militato per due anni prima del passaggio all’Aston Villa.

Il centrocampo dei Cityzens è composto in maggior misura da profili ultratrentenni ed il tecnico catalano vorrebbe iniziare a ringiovanire l’intero reparto. Douglas Luiz, acquistato l’estate scorsa dalla Juventus per una valutazione complessiva di 50 milioni di euro, non si è ancora ambientato nel nostro campionato ed un suo ritorno in Premier League potrebbe restituirgli lo smalto perduto. Il Manchester City, e Pep Guardiola, proveranno a riportarlo in Inghilterra ma soltanto attraverso la formula del prestito senza obbligo di acquisto. I Cityzens hanno le idee chiare. E la Juventus?