Il ritorno di Allegri in Serie A, scelta fatta: la bomba è esplosa

Il futuro di Massimiliano Allegri e gli ultimi, clamorosi intrecci con un club di Serie A: cambiano nuovamente le carte in tavola

Ha fatto il giro del web il video condiviso da ‘Ultimo’ che immortala il cantante in compagnia di Massimiliano Allegri. Un curioso siparietto che non è passato inosservato e che ha letteralmente infiammato i social, offrendo spunti invitanti. Tornando alle vicende di campo, l’ex tecnico della Juventus è ancora alla ricerca di un progetto con il quale rimettersi in gioco. Del resto il pressing dell’Al-Ahli – al termine di un vero e proprio colpo di coda – si è concluso con un sostanziale nulla da fatto.

Ecco perché, pur non essendo stata ancora approfondita nei suoi termini salienti, la candidatura di Allegri è emersa con una certa insistenza tra gli addetti ai lavori anche per i club di Serie A. In un mosaico ancora tutto da comporre, ad esempio, il possibile binomio Allegri-Roma non rappresenta uno scenario utopistico. Detto che i Friedkin non hanno ancora sciolto le riserve per il profilo giusto al quale consegnare le redini della panchina giallorossa, il dossier Allegri in ottica Roma è comunque da prendere in considerazione al pari della suggestione Ancelotti e delle altre ipotesi ventilate nelle scorse settimane. La sensazione, però, è che i tempi siano ancora prematuri, il che potrebbe mettere Allegri al centro di un effetto domino importante.

Allegri al Milan, Pellegatti: “Ci penserei”

E così, occhio anche alle altre big di Serie A che potrebbero prendere in seria considerazione l’idea di puntare su un tecnico esperto ed affermato come Allegri. Nei giorni scorsi era stata lanciata l’indiscrezione di un interessamento dell’Inter per l’ex allenatore della Juve; a distanza di qualche ora, Carlo Pellegatti ha rincarato la dose. Secondo il noto giornalista di fede rossonera, il Milan – alla luce della particolare gestione griffata Conceiçao – potrebbe prendere in considerazione l’idea di puntare proprio sul tecnico livornese.

Di seguito l’intervento di Pellegati ai microfoni di ‘Cronache di Spogliatoio’: “Dal momento che Conceiçao non è ancora riuscito a trasmettere quello che doveva trasmettere, io una soluzione perfetta ce l’avrei. È un po’ impossibile da uno dei due perché non si è lasciato molto bene con Ibrahimovic, ma credo che una soluzione molto italiana e molto milanista con Allegri e Ambrosini rappresenti una bella scossa per i tifosi. Fossi il proprietario del Milan ci penserei”.